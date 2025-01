Une attaque russe à Kiev fait un mort et sept blessés

Une attaque russe à Kiev fait deux morts et six blessés

Une attaque menée par l'armée russe à Kiev mercredi a fait deux morts et six blessés, dont deux femmes enceintes. L'attaque a impliqué 111 drones.

Plus de «International»

Deux personnes ont été tuées et six blessées à Kiev par une attaque de l'armée de Moscou. Les Russes ont lancé une vague de 111 drones sur l'Ukraine pour le jour de l'an.

Cette frappe du premier jour de l'année 2025 intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exprimé la veille, dans ses voeux, que cette année soit celle des négociations qui devront «mettre fin à la guerre».

Le président russe Vladimir Poutine avait lui menacé, fin décembre, de frapper le centre de Kiev en réponse à l'utilisation des armes longues portées américaines et britanniques sur le territoire russe.

«Après l'attaque du matin, le nombre de victimes à Kiev a augmenté: deux morts, six blessés, quatre personnes sauvées», ont indiqué les services d'urgence ukrainiens sur Telegram.

Une des victime a été tuée dans le quartier de Petchersk, dans le centre-ville historique de la capitale, où un incendie s'est déclaré sur un immeuble résidentiel et un bâtiment administratif, selon le ministère ukrainien de l'Intérieur.

Il s'agirait du toit du bâtiment de la Banque nationale ukrainienne, selon cette dernière, située à trois cents mètres environ des bureaux de la présidence.

«Même la nuit du Nouvel An, la Russie ne se préoccupe que de faire du mal à l'Ukraine» Volodymyr Zelensky

L'incendie a été déclenché par des débris des drones abattus par la défense aérienne, d'après le maire de Kiev Vitali Klitschko, alors que des journalistes de l'AFP ont entendu de multiples et puissantes détonations dans le centre-ville de la capitale mercredi matin.

Se battre «à la table des négociations»

D'autres personnes ont été blessées dans le quartier Sviatochine, en périphérie de Kiev, où une voie de tramway et des voitures ont été incendiés, toujours selon le maire.

De son côté, l'armée de l'air ukrainienne affirme, avoir abattu 63 drones des 111 que la Russie a envoyé sur l'Ukraine, principalement des drones d'attaque Shahed de conception iranienne et «d'autres types de drones».

Toujours selon cette source, 76 ont été perdus et ont disparu des radars, soit grâce aux brouilleurs ukrainiens, soit d'eux-mêmes, sans «conséquences néfastes», et deux autres sont retournés vers la Russie et le Bélarus.

Si cette attaque a fait des blessés dans la capitale ukrainienne, elle a visé une large partie du pays, les drones ayant été abatus dans le nord-est, le nord, le sud-est et le sud du pays, selon l'armée de l'air.

Dans ses voeux de la vieille, Volodymyr Zelensky avait prévenu que l'Ukraine devra, pour l'année 2025, se battre «sur le champ de bataille» mais surtout à la «table des négociations» pour la paix, estimant que cette année à venir serait «l'année de l'Ukraine».

Dans son discours du Nouvel An mardi, le président russe Vladimir Poutine n'avait lui pas explicitement mentionné la guerre en Ukraine, mais a déclaré que «les pensées et les espoirs de parents et d'amis, de millions de personnes à travers la Russie, sont avec nos combattants et à nos commandants».

Ce dernier avait promis plus de «destructions» à l'Ukraine le 22 décembre alors que Kiev avait frappé, le jour précédent, un immeuble à Kazan, dans le centre de la Russie, à environ 1000 kilomètres de la frontière ukrainienne. (tib/ats)