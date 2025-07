Zelensky remplace une ambassadrice stratégique

Après plus de quatre ans à Washington, l'ambassadrice ukrainienne Oksana Markarova devra probablement bientôt faire ses valises. Se serait-elle fait des ennemis parmi les républicains?

Martin Küper / t-online

Oksana Markarova représente les intérêts de l'Ukraine à Washington depuis février 2021. Et la fin de son mandat semble désormais imminente. Motif officiel de ce remerciement: un téléphone entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi. C'est ce qu'ont annoncé de manière concordante le Financial Times et l'agence de presse Bloomberg.

Selon ces informations, Zelensky tenterait d'apaiser le président américain. La diplomate se serait mis à dos toute une foule de républicains, qui l'auraient jugée proche des démocrates. Le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, avait déjà demandé en septembre un changement de diplomate après que celle-ci a organisé une visite de Zelensky dans une usine d'armement en Pennsylvanie pendant la campagne présidentielle américaine de 2024.

Oksana Markarova, le 17 avril à Washington. Keystone

Le dirigeant ukrainien y était apparu en compagnie du gouverneur démocrate, Josh Shapiro. Mike Johnson avait alors déploré «l'absence de représentant républicain» lors de cet événement.

Officiellement, ni Kiev ni Washington ne se sont exprimés à ce sujet. Le Financial Times cite un haut fonctionnaire ukrainien proche du dossier. Il a déclaré au journal que Zelensky souhaitait remplacer Markarova par un ou une bon(ne) négociateur(trice) en mesure de s'entendre avec la Maison-Blanche et le Congrès. On ne sait pas encore qui pourrait prendre la relève.

Le mandat des ambassadeurs ukrainiens dure en moyenne de trois à cinq ans. L'ancien envoyé en Allemagne, Andreï Melnyk, a par exemple occupé son poste à Berlin pendant cinq ans et demi.

Signes d'un remaniement ministériel en Ukraine?

Les spéculations à propos d'une éventuelle concession de Zelensky à Trump ont été alimentées par la récente volte-face de ce dernier sur la question des livraisons d'armes. La semaine dernière, le gouvernement américain a annoncé la suspension partielle de ses livraisons à Kiev. Cela concernait notamment des obus d'artillerie et des missiles antiaériens de type Patriot, capitaux dans la bataille.

Mais depuis, le président américain est revenu sur sa décision. Selon le Financial Times, il faudrait y voir une concession – de Trump cette fois-ci – liée au départ de l'ambassadrice.

Cette décision relèverait d'un remaniement majeur du gouvernement ukrainien, prévu pour la semaine prochaine. Il s'agirait du deuxième grand changement depuis septembre. Zelensky avait alors renvoyé son ministre des Affaires étrangères de longue date, Dmytro Kuleba et l'a remplacé par l'actuel titulaire du poste, Andreï Sybiha.

Selon les journaux, il faut y voir une volonté du chef de cabinet de Zelensky, Andrij Jermak. Les candidats à la succession de l'ambassadrice Markarova seraient notamment le premier ministre, Denys Shmyhal et le ministre de la Défense, Rustem Umjerov.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker