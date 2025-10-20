L’ambiance semblait encore cordiale à l'arrivée du président ukrainien à la Maison-Blanche, vendredi Image: keystone

«Poutine va vous détruire»: Trump aurait menacé Zelensky

Donald Trump et Volodymyr Zelensky se seraient encore pris le bec violemment. Le président américain aurait tenté de convaincre son homologue ukrainien d’accepter un accord l'obligeant à céder des territoires.

Voici qui ravive de mauvais souvenirs: en février, le gouvernement des Etats-Unis, dirigé par Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, a dénoncé Volodymyr Zelensky aux yeux du monde en l'accusant d'ingratitude et ce qu'il qualifiaut de mépris de la réalité. Le président ukrainien avait alors perdu son sang-froid et tenté avec colère d'expliquer pourquoi des négociations avec Vladimir Poutine étaient impossibles.

Il semble qu’une nouvelle querelle ait éclaté entre les deux chefs d’Etat. C’est du moins ce que laisse entendre un article du quotidien britannique le Financial Times. Au lieu d’obtenir l’assurance de recevoir des missiles de croisière Tomahawk, Zelensky a essuyé un refus de Donald Trump lors de leur récente rencontre à la Maison-Blanche. Et selon des sources citées par le journal économique, une vive altercation a également eu lieu. Un témoin l' a affirmé:

«C’était assez violent»

Le message de Donald Trump à Volodymyr Zelensky aurait été le suivant:

«Votre pays va geler, et Poutine va vous détruire si l’Ukraine ne conclut pas d’accord avec la Russie»

Durant l’entretien, Trump aurait en outre multiplié les propos grossiers.

Le quotidien londonien avait déjà rapporté que la rencontre avait tourné au véritable duel d’invectives, et que le républicain de 79 ans avait passé une bonne partie du temps à jurer.

A un moment de la discussion, il aurait soudain arraché de la table les cartes montrant la ligne de front actuelle en Ukraine et exigé que le président ukrainien accepte de céder des territoires.

Selon les témoins cités par le journal, Trump aurait ainsi répété les exigences que Vladimir Poutine lui avait transmises la veille lors de leur appel téléphonique.

Les Ukrainiens auraient été particulièrement déconcertés par la proposition de Trump d’accorder des garanties de sécurité à la fois à la Russie et à Kiev. Ni la Maison-Blanche ni la présidence ukrainienne n’ont réagi dans l’immédiat.

Après la rencontre, Donald Trump a appelé à un cessez-le-feu le long des lignes de front actuelles. Dans ses déclarations aux journalistes, Volodymyr Zelensky s'est contenté de reprendre cette position. Mais selon un troisième informateur, Trump n'aurait formulé cette proposition au cours de la réunion qu'après que Zelensky a affirmé qu’il ne céderait volontairement aucun territoire à la Russie.

Ce week-end, on a également appris que Vladimir Poutine avait proposé à Donald Trump de renoncer à certaines parties des régions de Zaporijjia et de Kherson, en échange de la reconnaissance de son contrôle sur les régions de Donetsk et de Lougansk. Lougansk est déjà largement contrôlée par la Russie, Donetsk seulement à environ 70%.

Image: GUILLERMO RIVAS PACHECO, JEAN-MICHEL CORNU / AFP

Des représentants américains auraient suggéré la même proposition à Zelensky vendredi, a rapporté l’agence de presse Reuters, citant d’autres sources. Pour les Ukrainiens, il s’agit d’une offre inacceptable. Cité par les médias américains, un diplomate ukrainien a prévenu:

«C’est comme si nous donnions une jambe en échange de rien»

La région de Donetsk revêt pour l’Ukraine une importance stratégique et militaire majeure.

De plus, un tel accord ne garantirait en rien la sécurité du pays, car rien n’assurerait que Vladimir Poutine ne tenterait pas de s’emparer des deux autres régions lors d’une future guerre. Céder Donetsk rendrait le reste de l’Ukraine vulnérable à de nouvelles offensives russes.

Dans une allocution vidéo, Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche soir que l’Ukraine ne céderait rien à l’agresseur et n’oublierait rien. Il a déclaré:

«Nous voyons clairement que cette Russie-là représente une menace à long terme»

Donald Trump, quant à lui, prépare une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine. Il compte revoir l’autocrate russe en Hongrie, sans la présence de Volodymyr Zelensky.

Traduit de l'allemand par Joel Espi