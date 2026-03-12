ciel clair
Bucarest et Kiev s'allient pour produire des drones

A l&#039;issue de leurs entretiens, le chef de l&#039;Etat roumain Nicusor Dan et M. Zelensky ont annoncé avoir signé une série de documents, dont une déclaration d&#039;intention portant sur une coop ...
Volodymyr Zelensky et le chef d'Etat roumain Nicusor Dan en Roumanie, le 12 mars 2026.Keystone

Volodymyr Zelensky s'est rendu en Roumanie. A l'issue de son entretien avec le chef d'Etat roumain, il a annoncé une coopération pour la fabrication de drones entre les deux pays «au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine».
12.03.2026, 19:1112.03.2026, 19:15

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu jeudi à Bucarest. Il y a promu la coopération militaire avec son pays, notamment en matière de drones, à la veille de son voyage à Paris où il doit être reçu par son homologue français Emmanuel Macron.

Ces visites interviennent au moment où la guerre au Moyen-Orient détourne l'attention de la communauté internationale du conflit en Ukraine mais valorise l'expérience militaire de Kiev. A l'issue de leurs entretiens, le chef de l'Etat roumain Nicusor Dan et Volodymyr Zelensky ont annoncé avoir signé une série de documents, dont une déclaration d'intention portant sur une coopération pour la «production en commun de drones en Roumanie».

La production dans ce pays de tels engins «dans les plus brefs délais» constitue la première phase d'une coopération «au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine, de la Roumanie, de la région de la mer Noire et du continent européen».

Condamné pour crime de guerre en Ukraine: la Suisse l'expulse

Le document précise qu'elle sera financée notamment par le programme d'aide à l'industrie de défense en Europe Safe à hauteur de 200 millions d'euros.

Expérience «unique» sur les drones

Tandis que des spécialistes militaires ukrainiens se sont rendus dans plusieurs Etats du Golfe pour partager leur expérience dans le domaine de l'interception des drones de conception iranienne, Volodymyr Zelensky a proposé de «développer tout cela en collaboration avec les pays européens». «Notre expérience dans la lutte contre les drones Shahed est unique. Personne d'autre ne possède ce type d'expérience», a-t-il plaidé.

Les présidents roumain et ukrainien ont également évoqué la construction de deux nouvelles lignes d'approvisionnement en électricité reliant la Roumanie à l'Ukraine, dans le contexte de la campagne de frappes russes qui a dévasté cet hiver le réseau énergétique ukrainien et conduit à d'importantes coupures de courant.

Volodymyr Zelensky doit notamment visiter en Roumanie une base de formation de pilotes pour avions de combat F-16, des appareils qui ont été livrés à Kiev par plusieurs pays occidentaux.

Dossier de la «flotte fantôme»

Il sera ensuite reçu vendredi à Paris par Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée plus tôt dans la journée. Les deux présidents évoqueront notamment le dossier de la «flotte fantôme» qui sert à la Russie à exporter des hydrocarbures en contournant les sanctions occidentales, a précisé la présidence française.

Ces Français développent ce dont Trump a besoin

Ils «échangeront également sur les conditions d'une paix juste et durable» en Ukraine, à un moment où Washington a proposé de nouvelles négociations entre Kiev et Moscou la semaine prochaine. Plusieurs cycles de pourparlers ont déjà eu lieu, sans donner lieu à des progrès tangibles. (ag/ats)

partager sur Facebookpartager sur X
