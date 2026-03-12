assez ensoleillé11°
Condamné pour crime de guerre en Ukraine: la Suisse l'expulse

Le mercenaire avait combattu en Ukraine, mais également en Syrie.
Le mercenaire avait combattu en Ukraine, mais également en Syrie.Keystone

Un sulfureux mercenaire autrichien réfugié en Suisse devra partir. Tel en a décidé le Tribunal fédéral.
12.03.2026, 12:0012.03.2026, 13:46

Un Autrichien condamné pour crimes de guerre sera bien expulsé de Suisse. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. L'homme combattait dans une milice paramilitaire dans l'est de l'Ukraine et avait encouragé un membre de cette milice à maltraiter un prisonnier.

«Tout le monde veut nos systèmes»: ce géant de l'armement rayonne

L'homme vit en Suisse depuis 2017 avec sa compagne et leur enfant commun. En juillet 2022, la Cour d'appel d'Innsbruck l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an ferme. Il a pu purger cette partie de sa peine en Suisse.

En juin 2024, l'Office fédéral de la police (Fedpol) a rendu une décision d'expulsion à la fin de la peine de l'Autrichien. Il lui a également été signifié une interdiction d'entrée sur le territoire suisse d'une durée de cinq ans.

Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal administratif fédéral a confirmé que l'Autrichien représentait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

Les coûts de la nouvelle caserne des gardes suisses explosent

L'homme en question a combattu dans plusieurs pays, notamment en Irak et en Syrie en 2014. Il est depuis 2014 membre d'une unité de combat non affiliée à l'armée ukrainienne dans l'est du pays. Il avait posté sur les réseaux sociaux des images où on le voyait prendre une pose de vainqueur devant des cadavres.

(arrêt F-4459/2024 du 27 février 2026) (ats)

