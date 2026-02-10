«Un miracle»: un soldat déclaré mort appelle sa mère

Il était considéré comme mort et a même eu des funérailles. Pourtant, ce soldat ukrainien a récemment appelé sa famille à la surprise générale.

Thomas Wanhoff / t-online

Il avait été porté disparu en mai 2022, et un an plus tard, sa famille avait décidé de le faire déclarer mort. Lors d’une cérémonie funéraire, ses proches lui avaient fait leurs adieux. Mais il y a quelques jours, un retournement s’est produit: le soldat ukrainien Nazar Daletskyi a appelé chez lui.

Sa mère Natalija est restée sans voix lorsque son fils a soudainement téléphoné: «Mon enfant en or, je t’ai attendu si longtemps», dit-elle dans une vidéo diffusée par le gouverneur ukrainien Maxim Kozytskyi avec l’accord de la famille.

La cousine de Nazar lors du fameux appel. Image: Maxim Kozytskyi

Dans l’extrait, on voit comment la famille réagit à la nouvelle, entre larmes de joie et cris d’enthousiasme:

«Tu as tes bras, tes jambes, tout?» La mère à son fils

Une confusion autour d’un corps déclenche une enquête

En 2023, la famille avait été informée que Nazar était mort. Une analyse ADN avait établi qu’un corps carbonisé retrouvé dans un bus incendié était le sien, rapporte la BBC. «Ils ont identifié ce corps comme étant celui de Nazar», a rappelé sa cousine Roksolana.

Nazar avait déjà combattu la Russie en 2014 et, selon sa famille, était immédiatement reparti au front après le début de la guerre en 2022. Peu après, il serait tombé en captivité russe. A l’époque, une voix anonyme au téléphone avait dit à sa mère: «Tout ira bien», sans donner de détails sur le lieu de détention ni sur son état de santé.

Le soldat ukrainien Nazar Daletskyi a été libéré de captivité. Image: Maxim Kozytskyi

Les premiers indices indiquant que Nazar était encore en vie sont apparus en septembre 2025, lorsqu’un prisonnier libéré a affirmé l’avoir vu en détention, selon le gouverneur Maxim Kozytskyi. Malgré cela, des doutes subsistaient au sein de la famille. Puis le coup de téléphone est arrivé. Le soldat doit être libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers. Le gouverneur écrit:

«Aujourd’hui, un véritable miracle s’est produit. Je félicite de tout cœur Nazar, ses proches et tous ceux qui ont prié et espéré.»

Un espoir pour les proches de soldats disparus

Après l'appel téléphonique, la mère de Nazar, Natalija, a préparé le plat préféré de son fils. Selon la BBC, la famille tente de faire retirer les images de sa tombe des réseaux sociaux, et sa photo a également été retirée de la plaque commémorative du village dédiée aux soldats tombés au combat.

Les circonstances de la confusion entre le corps et celui de Nazar Daletskyi font l'objet d'une enquête. Pour de nombreux proches des quelque 70 000 personnes officiellement portées disparues en Ukraine, le retour de Nazar Daletskyi est une lueur d'espoir.

«Je souhaite à toutes les femmes, les mères et les enfants de recevoir un tel appel, et de connaître un tel bonheur.» Natalija

