Deux conscrits finlandais marchent dans la forêt enneigée tout en installant des mines antipersonnel à Kajaani, en Finlande, le 3 février 2026. Image: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Poutine pousse la Finlande à ressortir une arme cruelle

Face à la menace russe, l'armée finlandaise réapprend à poser des mines antipersonnel pour renforcer sa défense en cas d'attaque directe.

Mathieu RABECHAULT, Finlande / AFP

Agenouillé dans la neige, le jeune conscrit tire entre deux arbres le fil qui, s'il est rompu, déclenchera la charge explosive dissimulée vingt mètres plus loin: à peine sortie du traité les interdisant, l'armée finlandaise s'entraîne à poser des mines antipersonnel, invoquant la menace sécuritaire russe.

Le lieutenant Joona Rättö, qui enseigne aux appelés du service militaire obligatoire à se familiariser avec ces engins que la Finlande avait bannis en 2012, explique:

«Nous sommes en train d'évaluer la façon la plus efficace de les utiliser»

Des décisions poussées par la guerre en Ukraine

En poste au sein de la brigade de la région de Kainuu, responsable de la défense de 700 des 1340 kilomètres de frontière qui séparent la Finlande de son puissant voisin, le lieutenant Rättö s'apprête avec ses collègues à former les 500 militaires d'active, 2500 conscrits et 5000 réservistes qui passent par la garnison chaque année.

Face au danger de long terme posé par Moscou, le pays a rejoint l'Otan en 2023 et décidé l'an passé, comme les pays baltes et la Pologne également frontaliers de la Russie, de se retirer de la convention d'Ottawa qui prohibe l'utilisation, le stockage ou la production de mines antipersonnel.

Un conscrit installe une mine antipersonnel dans la forêt enneigée. Image: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Libérée de ses obligations depuis le 10 janvier, la Finlande peut à nouveau enterrer ou dissimuler sur le sol ces petits engins peu coûteux. Ces derniers sont au cœur de critiques, car ils mutilent souvent les victimes, parfois des civils bien après la fin des conflits.

Sur le plan militaire, les mines antipersonnel sont nécessaires, plaide le lieutenant Rättö au milieu des pins et épicéas qui façonnent le paysage:

«Nous pouvons les utiliser soit pour arrêter l'ennemi, soit pour alerter nos propres troupes dans leur position défensive et leur donner ainsi le temps de se préparer à l'affrontement.»

Le lieutenant Joona Raettoe, instructeur et sous-officier (NCO) dans la brigade Kainuu. Image: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Des outils nécessaires en cas d'attaque russe

Si le conflit en Ukraine a consacré le rôle des drones, cette guerre de position «nous a aussi montré que les mines, bien qu'il s'agisse d'armes anciennes, restent efficaces et jouent un rôle important sur le champ de bataille», justifie le colonel Riku Mikkonen, inspecteur du corps du génie.

A quelques dizaines de mètres de lui, d'autres soldats s'entraînent sur une route barrée d'un écriteau. «Miinoja, mines» prévient-il, montrant une tête de mort dans un triangle rouge pointé vers le bas, symbole international désignant une zone piégée.

Un puissant foret creuse le sol glacé pour y enfouir des mines antichars d'exercice, qui n'ont, elles, jamais été interdites.

La pose de mines antichars d'exercice, à l'aide d'un foret monté sur pelle mécanique. Image: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Un manque de matériel qui fait réfléchir

De mines antipersonnel, l'armée finlandaise n'en a pour l'instant pas. Elle s'entraîne donc avec des charges explosives à effet dirigé, des «mines Claymore» qui, reliées à un fil, peuvent également être utilisées comme mines en projetant du shrapnel sur 50 mètres.

Une situation que le colonel Mikkonen espère résoudre d'ici deux ans, le temps que l'industrie de défense finlandaise se remette à produire des mines simples et peu coûteuses. Il indique:

«Qu’elles soient fabriquées en Finlande garantit d'en disposer en temps de guerre»

Et avec 162 Etats encore parties à la convention d'Ottawa (mais ni les Etats-Unis ni la Russie), «il n'y a que peu de vendeurs dans le monde» susceptibles de répondre au besoin finlandais, selon lui. Ce besoin n'est en outre pas encore clairement déterminé. Mikkonen confie:

«Nous avions un million de mines antipersonnel dans nos stocks avant la convention d’Ottawa, c’est une bonne quantité, mais nous verrons.»

Le colonel Riku Mikkonen, inspecteur du corps du génie. Image: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

L'armée finlandaise n'entend pas à ce stade fortifier sa frontière de champs de mines. Le gouvernement prendra la décision en cas de crise. Mikkonen estime:

«Nous espérons que cela arrivera plusieurs mois avant que les hostilités ne débutent. Six mois, ce serait bien.»

Il faudra alors dresser des plans détaillés des champs de mines, sur papier et à partir d'une application sur smartphone dont le développement a débuté.

Plutôt que des mines capables de s'auto-neutraliser, l'inspecteur du génie privilégie, au moins au début, des engins plus simples: