La Russie lance une attaque massive de drones et missiles en Ukraine

Des centaines de drones et missiles russes ont frappé l’Ukraine dimanche, causant au moins quatre morts, dont une fillette de 12 ans, et une vingtaine de blessés.

Plus de «International»

L'Ukraine a accusé dimanche la Russie d'avoir lancé dans la nuit une attaque massive avec des centaines de drones et missiles. L'offensive a fait au moins quatre morts dont une fillette de 12 ans et une vingtaine de blessés, au moment où la Pologne voisine a mobilisé l'aviation pour sécuriser son espace aérien.

Ces nouveaux bombardements surviennent après que Moscou a mis en garde les puissances de l'Otan contre toute réaction aux incursions présumées dans leur espace aérien et que l'Ukraine dit avoir reçu son premier système antiaérien Patriot d'Israël.

Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre, qui entre bientôt dans sa quatrième année, ont échoué, le président américain Donald Trump ayant émis l'idée que l'Ukraine pourrait être en mesure de reprendre tous les territoires perdus au profit de la Russie, qui s'est engagée à poursuivre son offensive.

«Moscou veut continuer à se battre et à tuer et ne mérite que la pression la plus sévère de la part du monde entier» Zelensky

Il a publié une vidéo montrant des immeubles résidentiels en proie aux flammes, alors que 40 personnes ont été blessées à travers le pays dans les régions de Zaporijia, Odessa, Soumy, Tcherkassy et Mykolaïv, selon les autorités.

Dans la région de Kiev, autour de la capitale, les frappes russes ont fait au moins 27 blessés, a déclaré Mykola Kalachnyk, chef de l'administration militaire, sur Telegram.

Les services de secours ont précisé que la dépouille de la fillette de 12 ans décédée a été dégagée des décombres d'un immeuble résidentiel de cinq étages du quartier de Solomianski, où deux personnes sont également mortes dans un institut de cardiologie.

Le toit d'une école a par ailleurs pris feu dans le quartier de Darnytski, ont précisé les secours qui ont publié des images des pompiers luttant contre des flammes ravageant la façade d'un immeuble.

La ville de Zaporijjia dans le sud-est a, elle, été frappée «au moins quatre fois», d'après le gouverneur de la région éponyme Ivan Fedorov, qui a fait état de quatre blessés.

Kiev accuse Moscou d'avoir coupé dans cette région la centrale nucléaire d'Energodar, la plus grande d'Europe, et de chercher à la relier au réseau russe malgré les risques de sécurité. L'infrastructure a été conquise en mars 2022 par les troupes russes.

Moscou mène une guerre contre les civils

Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a accusé Moscou de mener une «guerre contre les civils».

«Il y aura une réponse à ces actions. Mais les coups de l'Occident portés à l'économie de la Russie doivent également être renforcés» Andriy Yermak

De son côté, le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que 41 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit.

A l'ouest de l'Ukraine, la Pologne a annoncé mobiliser son aviation de façon «préventive» après les incursions dans son espace aérien d'une vingtaine de drones russes, et de trois avions de combat dans le ciel estonien en moins de deux semaines.

Ces mesures visent à protéger la population, en particulier dans les zones frontalières avec l'Ukraine, ont précisé les autorités.

L'attaque russe a également eu lieu avant les élections législatives en Moldavie, autre pays voisin de l'Ukraine, qui choisit dimanche son avenir entre la poursuite sur la voie de l'Union européenne ou un rapprochement avec Moscou.

Parallèlement, l'Otan a annoncé dans la soirée de samedi à dimanche le renforcement de sa «vigilance» et de ses moyens dans la région Baltique, à la suite de récents survols de drones au Danemark.

Les dirigeants de l'Alliance «sont en contact permanent avec leurs homologues danois», souligne l'Otan.

L’Otan renforce sa présence

«Nous allons renforcer encore davantage notre vigilance grâce à de nouveaux moyens», a indiqué Martin O'Donnell, porte-parole du commandement suprême des alliés en Europe, dans une déclaration transmise à la presse.

Ces dernières semaines, plusieurs pays européens ont accusé la Russie d'avoir violé leur espace aérien avec des drones et des avions de chasse, ce que l'Otan considère comme un test de sa détermination.

La Russie a nié être responsable de ces intrusions ou avoir l'intention d'attaquer un pays membre de l'Alliance.

«Toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue», avait réagi samedi devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Lors d'une conférence de presse après son discours, Sergueï Lavrov avait insisté:

«Si l'on tente d'abattre un engin volant, quel qu'il soit, au-dessus de notre territoire, dans notre espace aérien, alors je pense que les gens le regretteront profondément»

Volodymyr Zelensky a annoncé samedi que Kiev avait reçu d'Israël un système antiaérien Patriot, un armement de fabrication américaine. (tibats)