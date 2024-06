Le «Skyranger» de Rheinmetall: le système doit être installé sur les chars Leopard 1 en Ukraine.

Les chars ukrainiens seront équipés d'un système très spécial

Rheinmetall prévoit de monter le système de défense antiaérienne Skyranger sur des chars Leopard 1 en Ukraine. Ce système doit permettre de lutter contre les drones.

Le groupe d'armement allemand Rheinmetall a fait part de ses projets de défense antiaérienne en Ukraine. Selon ce document, l'entreprise souhaiterait combiner le système «Skyranger» avec les chars Leopard 1 livrés par l'Allemagne pour lutter contre les drones.

«Il y a encore de très nombreux chars de combat Leopard 1 sur lesquels nous pourrions monter la tourelle du Skyranger avec le canon automatique de calibre 35 mm» Björn Bernhard, directeur des systèmes terrestres chez Rheinmetall, au média Bild.

Il s'agirait d'un renforcement significatif des systèmes de défense antiaérienne ukrainiens existants. Le «système Skyranger 35», équipé d'un canon revolver de calibre 35 millimètres, offre une cadence de tir de 1000 coups par minute avec une portée allant jusqu'à 4000 mètres, selon Rheinmetall.

50 chars Leopard livrés à l'Ukraine

Cela permettrait notamment de lutter contre les drones à courte distance. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a certes déjà reçu 50 chars Leopard 1 A5, mais pas avec cet équipement spécial.

Chars Leopard 1 (image d'archive): Ceux-ci doivent être équipés d'un «système Skykranger»

Rheinmetall exploite son propre atelier en Ukraine, où il est possible non seulement de réparer les chars endommagés, mais aussi d'effectuer de telles modifications. L'entreprise veut en outre fabriquer le nouveau véhicule blindé de combat d'infanterie Lynx en Ukraine et y construire une usine de munitions.

«Nous planifions à long terme en Ukraine. Nous ne nous contentons pas de livrer du matériel et de nous retirer ensuite, mais nous montrons que nous serons sur place de manière permanente et que nous assisterons l'Ukraine.» Björn Bernhard, directeur des systèmes terrestres chez Rheinmetall, au média Bild.

