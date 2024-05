Pourquoi cet avion risque d'avoir «un très grand impact» en Ukraine

Image: Imago

La Suède livre deux avions militaires à l'Ukraine pour l'aider à lutter contre l'agresseur russe. Les Saab 340 AEW&C embarquent un radar très efficace.

Thomas Wanhoff / t-online

Un article de

La Suède a annoncé une aide supplémentaire à l'Ukraine, et notamment deux avions très particuliers qui devraient être livrés prochainement. En effet, les deux Saab 340-AEW&C (acronyme de Airborne Early Warning and Control, en français: «détection et contrôle précoces des attaques aériennes») sont dotés d'un équipement spécial qui peut donner un avantage décisif dans la défense antiaérienne et antimissile.

Ils sont équipés du système de détection radar aéroporté Erieye. Ce système est monté à l'arrière des turbopropulseurs et ressemble, de l'extérieur, à une longue boîte insignifiante. Mais il renferme une technologie de pointe, développée en 1997 et constamment améliorée depuis.

Pour l'Ukraine, ces dons devraient représenter un avantage considérable. En effet, les radars permettent non seulement de détecter les attaques ennemies à une distance de plus de 450 kilomètres, mais aussi de détecter les avions de combat et les hélicoptères. Selon le site spécialisé The Drive, le système monté sur les avions à hélice est également capable de surveiller simultanément jusqu'à 500 cibles terrestres et jusqu'à 1000 cibles aériennes. La différence avec les radars traditionnels? L'outil monté sur les avions offre une vue aérienne, sans être gêné par des chaînes de montagnes, des maisons ou d'autres obstacles.

Selon le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, ces avions auront «un très grand impact sur la défense aérienne ukrainienne».

Qu'est-ce qu'il a de spécial cet avion?

En effet, d'après The Drive, grâce à la technologie haute résolution d'Erieye, les missiles, drones et jets russes volant à basse altitude peuvent être détectés mieux et plus tôt qu'auparavant, ce qui devrait apporter un «immense avantage». La Russie attaque régulièrement l'Ukraine par les airs, jusque dans l'ouest du pays. Selon le site spécialisé, les avions radar suédois sont même en mesure de détecter les petits bateaux russes en mer Noire.

Le système suédois peut également assister les avions de combat F-16 qui seront sans doute bientôt livrés à l'Ukraine. Il peut les avertir de l'approche de missiles, sélectionner des cibles pour les pilotes et les classer par ordre de priorité. Toujours selon The Drive, cela est rendu possible par le fait que les jets et les radars supportent un standard de communication de l'Otan pour l'échange de données.

La Russie est équipée, elle aussi, en avions

Alors que la Russie peut s'approcher assez près de l'Ukraine avec ses avions radar A-50, Kiev ne dispose pas encore d'un tel système. Sur les sites web qui présentent le trafic aérien, des avions radar occidentaux ont été aperçus à plusieurs reprises, mais loin des espaces aériens russe et ukrainien. Grâce aux systèmes suédois, l'armée de l'air ukrainienne pourra bientôt se faire une idée beaucoup plus précise

Les Saab 340 AEW&C «donneront à l'Ukraine une toute nouvelle capacité de combat contre des cibles aériennes et maritimes», a déclaré le gouvernement suédois. «La capacité de l'Ukraine à identifier et à combattre des cibles à longue distance sera renforcée.»

La Suède fournit les jets dans le cadre d'un paquet d'une valeur d'environ 1,6 milliard d'euros. Actuellement, le pays ne possède lui-même que deux avions équipés de ce radar.

Traduit et adapté par Tanja Maeder