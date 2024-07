Les Russes ont largué des bombes planantes sur leur propre territoire

Un Su-34 russe armé de bombes FAB-500 Image: Anadolu

Plusieurs bombes planantes russes se sont écrasées... en Russie. Et certaines d'entre elles ont pu faire des victimes. Voici pourquoi.

Plus de «International»

Un document interne russe révèle que les puissantes bombes planantes que la Russie a utilisées avec tant d'efficacité pour réduire les villes ukrainiennes en ruines sont également tombées sur son propre territoire. Selon le document obtenu par le Washington Post, et qui semble être un produit du service d'urgence de la ville de Belgorod (en Russie), au moins 38 de ces bombes, qui ont contribué aux récentes avancées territoriales de la Russie, se sont écrasées dans la région de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, entre avril 2023 et avril 2024.

Bien que la plupart d'entre elles n'aient pas explosé, des incidents survenus après la période couverte par le document suggèrent que ces bombes ont pu faire des victimes russes.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Ces bombes planantes sont de grosses munitions de l'ère soviétique dotées de systèmes de guidage qui, selon les experts, tombent souvent en panne, entraînant des impacts sur le territoire russe.

Image: watson

La «libération accidentelle d'une munition»

Selon le document, au moins quatre bombes sont tombées sur la ville de Belgorod, 400 000 habitants. Sept autres ont été trouvées dans les banlieues environnantes. Le plus grand nombre (11), est tombé dans la région frontalière de Graivoron, où certaines n'ont pas pu être récupérées en raison de la «situation opérationnelle difficile», comprendre: le front.

L'une des premières enregistrées à Belgorod en avril 2023 a explosé lorsqu'elle s'est écrasée, créant un cratère de 15 mètres de large, brisant des vitres et projetant des voitures garées sur les toits des immeubles. Normalement, elles n'explosent pas. L'impact s'est produit de nuit et aucune victime n'a été signalée. Un jour plus tard, une deuxième bombe non explosée a été retrouvée enfouie à trois mètres de profondeur.

A propos de la guerre en Ukraine 👇 Analyse Sur certaines parties du front, on observe une «guerre fantôme»

L'armée russe a reconnu à l'époque que l'explosion était due à la «libération accidentelle d'une munition» par un chasseur-bombardier russe Su-34. Le document a par la suite confirmé qu'il s'agissait d'une FAB-500, une bombe planante transportant une charge utile de 500 kilos.

Des «accidents» selon les Russes

Les autorités locales restent silencieuses sur les incidents, se contentant de signaler des «accidents», d'accuser les bombardements ukrainiens ou de ne pas signaler les diverses explosions qui secouent la région, en particulier ces derniers temps.

Le 4 mai – après la période couverte par le document – une autre bombe est tombée sur Belgorod, blessant sept personnes et endommageant plus de 30 maisons. Citant une source au sein des services d'urgence, le média Astra a indiqué qu'il s'agissait également d'un FAB-500.

Le gouverneur Vyacheslav Gladkov s'est contenté de déclarer qu'une «explosion s'était produite». A l'époque, le média local indépendant Pepel notait: «Le gouverneur indique toujours la cause exacte de l'explosion, mais cette fois-ci, il a décidé de ne pas la divulguer». Pour le média, la cause était évidente:

«Cela confirme indirectement que l'explosion a été provoquée par une bombe aérienne russe. La nature des destructions l'indique également»

Ces bombes ont-elles fait des victimes russes?

Le 12 mai, une autre explosion a détruit plusieurs étages d'un immeuble d'habitation à Belgorod, tuant 17 personnes. L'armée russe a accusé un missile ukrainien, tandis que le Conflict Intelligence Team, un groupe de recherche russe spécialisé dans les enquêtes de sources ouvertes, a déclaré que la vidéo de la scène indiquait qu'il s'agissait du résultat d'un autre bombardement FAB-500 accidentel ou d'un missile antiaérien malveillant tiré par un système de défense russe.

Le 15 juin, une explosion a eu lieu dans la ville de Shebekino, près de Belgorod, et une partie d'un immeuble de cinq étages s'est effondrée, faisant au moins cinq morts. Selon ses propres calculs, Astra estime que la Russie a largué accidentellement plus d'une centaine de bombes sur son propre territoire ainsi que dans les zones occupées de l'est de l'Ukraine au cours des quatre derniers mois, période au cours de laquelle l'utilisation de bombes planantes a fortement augmenté.

Le gouvernement russe n'a fait aucun commentaire sur les ratages.

Pourquoi continuer d’utiliser ces bombes ?

Les bombes planantes sont une relique soviétique datant de la guerre froide. La Russie a adapté cet important stock de bombes à la guerre moderne en les dotant de systèmes de guidage connus sous le nom de «kits UMPK», c'est-à-dire de systèmes d'ailes et de navigation bon marché. Cela permet aux jets russes Su-34 et Su-35 de les lancer à une distance d'environ 65 kilomètres, ce qui est hors de portée de la plupart des systèmes de défense aérienne ukrainiens.

Des ouvriers produisent des munitions dans une entreprise militaire en Russie, 21 mars 2024. Cette usine produit de notamment les FAB-500, FAB-1500 et FAB-3000. Keystone

Selon Ruslan Leviev, un expert militaire du Conflict Intelligence Group qui suit les activités militaires russes en Ukraine depuis 2014 :

«Un certain pourcentage des bombes russes est défectueux»

Il ajoute: «Ce problème existe depuis qu'ils ont commencé à utiliser ces kits UMPK et il n'est pas fondamentalement résolu. Nous pensons que ces largages accidentels sont dus au manque de fiabilité de ces kits, ce qui ne semble pas gêner l'armée de l'air».

Sur le même sujet 👇 La Russie a largué une bombe «monstrueuse» en Ukraine

Depuis la mise au point de ces armes, et surtout depuis le début de l'année 2024, la Russie a lancé des centaines et des centaines de ces bombes sur les positions ukrainiennes, ce qui indique un taux d'échec assez faible, mais non négligeable. Leviev explique:

«Selon nos estimations, seule une fraction de ces bombes est défaillante»

Mais, cela «n'affecte pas l'efficacité pratique de cette arme, aussi cynique que cela puisse paraître». Ce dernier ajoute: «Contrairement aux bombes occidentales de haute précision, les kits UMPK sont produits à un prix relativement bas et en grandes quantités, en utilisant de l'électronique civile, où les exigences en matière de fiabilité sont beaucoup plus faibles».

Elles ont joué un rôle déterminant

Les bombes planantes ne sont pas non plus aussi précises que les missiles de croisière et manquent souvent leur cible, mais grâce à leur puissance explosive, elles causent tout de même des dégâts importants.

Une bombe planante non explosée retrouvée à Kharkiv en Ukraine. Image: image

Elles ont accru la pression sur les défenses aériennes terrestres de l'Ukraine et ont joué un rôle déterminant dans la démolition par la Russie d'Avdiivka, que ses troupes ont conquise à la mi-février, marquant ainsi son gain le plus important depuis la prise de Bakhmut il y a un an.

Selon une analyse récente de l'International Institute for Strategic Studies (Institut international d'études stratégiques):

«Ces armes permettent à la Russie de compléter un inventaire inadéquat de missiles tactiques lancés par avion et d'éviter d'utiliser des bombes à chute libre qui exposent les pilotes à un plus grand risque d'être abattus»

A propos d'Avdiivka 👇 Voici la tactique cruelle utilisée par la Russie pour conquérir Avdiivka

Comment l'Ukraine peut se défendre?

La meilleure défense de l'Ukraine contre ces bombes est le missile sol-air américain Patriot, qui peut détruire un avion russe avant qu'il ne s'approche pour larguer la bombe, mais les systèmes sont en nombre insuffisant.

On parlait de ces missiles ici 👇 L'Ukraine va recevoir les missiles Patriot: les Russes doivent-ils s'inquiéter?

Fin mars, le ministère de la Défense a annoncé le développement d'une nouvelle version plus lourde de la bombe planante, la FAB-3000, qui pèse deux fois plus que le modèle précédent (le chiffre 3000 correspond au poids en kilos). Elle a finalement été déployée le 21 juin contre le village ukrainien de Liptsy.

Le ministère a également indiqué que la production des FAB-500 et FAB-1500, plus légers, avait été considérablement augmentée. (mag)