A Hostomel, des proches et des camarades en deuil portent en terre un soldat ukrainien tombé au combat. Quelqu'un a-t-il également empoché des gains grâce à cela? Image: Evgeniy Maloletka / AP

Parier sur la guerre en Ukraine? Ce site américain se fait taper dessus

Un opérateur de paris américain a utilisé sans autorisation des données ukrainiennes sur l’évolution du front en temps réel. Le site d'informations ukrainien a immédiatement réagi.

Bojan Stula / ch media

Une annonce qui laisse pantois: le projet d’information ukrainien Deep State Map dénonce l'utilisation non autorisée de ses données sur la guerre par un opérateur américain de paris en ligne.

A partir d'une carte interactive que Deep State Map actualise avec une grande précision pour suivre la ligne de front, le site web «Pentagon Pizza Watch» permet de miser sur l’évolution du conflit. Par exemple sur le prochain village que les forces russes vont conquérir. Ainsi, la cote de la mise «La Russie s’emparera-t-elle de Jamil d’ici au 30 novembre?» a bondi de 73% en 24 heures, peu avant que la chute de la localité ne soit confirmée.

Une utilisation détournée qui choque

Toute cette machinerie est apparue au grand jour lorsque Pentagon Pizza Watch s’est félicité d’avoir désormais intégré les données de Deep State Map à son service. Ainsi, en cas de litige, une base objective permettrait de trancher. Deep State Map a réagi avec vigueur mercredi soir sur le réseau X:

«Comme vous, nous avons été consternés d'apprendre l'intégration de notre carte sur un opérateur de paris»

«Deep State Map et l’équipe Deep State UA n’ont aucun lien avec ce service, qui profite des paris liés à la guerre.»

Ce n'est pas la première fois que des tiers tentent d’exploiter leur travail. Deep State Map annonce des contrôles renforcés et un cryptage plus avancé, mais ces mesures détourneront des ressources essentielles de leur but principal.

Depuis le début de l’invasion russe, le projet s’est bâti une réputation d’acteur fournissant la carte la plus fiable et la plus actuelle du conflit en Ukraine. Les auteurs n’hésitent pas à rectifier des informations erronées, même lorsque celles-ci favorisent le camp russe.

L'opérateur fait machine arrière

Dans la querelle actuelle, Deep State Map sollicite l’aide «d’experts en protection de la propriété intellectuelle et en poursuite des fraudeurs». Quelques heures après cette réaction publique cinglante, l'opérateur de paris en ligne a retiré la carte de son site.

Pentagon Pizza Watch affirme avoir cru, à tort, que les données de Deep State Map étaient libres d'utilisation. L’entreprise américaine assure aux Ukrainiens:

«Nous respectons votre travail et ne l’utiliserons plus sans votre autorisation explicite»

«Après avoir pris connaissance de votre déclaration, nous avons complètement supprimé l'intégration et cessé d'utiliser vos données. Nous avons supposé à tort qu'un point de terminaison public était destiné à un usage libre. Nous respectons votre travail et ne l'utiliserons plus sans votre autorisation explicite.» capture d'écran: x

Dans une autre déclaration, «afin d’éviter tout malentendu», Pentagon Pizza Watch soutient que la mise en service du nouveau module n’avait pas pour but «de faire du conflit un jeu, de célébrer la destruction ou de déprécier des vies humaines». Selon eux, des données de marché impartiales fourniraient souvent de meilleures informations opérationnelles «que ne le font les journalistes».

Ces explications atténueront-elles le sérieux préjudice d’image que le site de paris s'est lui-même infligé? Un utilisateur leur adresse un commentaire cinglant: