assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
ukraine

Parier sur les morts en Ukraine? Ce site a franchi la ligne rouge

A Hostomel, des proches et des camarades en deuil portent en terre un soldat ukrainien tombé au combat. Quelqu&#039;un a-t-il également empoché des gains grâce à cela?
A Hostomel, des proches et des camarades en deuil portent en terre un soldat ukrainien tombé au combat. Quelqu'un a-t-il également empoché des gains grâce à cela?Image: Evgeniy Maloletka / AP

Parier sur la guerre en Ukraine? Ce site américain se fait taper dessus

Un opérateur de paris américain a utilisé sans autorisation des données ukrainiennes sur l’évolution du front en temps réel. Le site d'informations ukrainien a immédiatement réagi.
29.11.2025, 15:54
Bojan Stula / ch media

Une annonce qui laisse pantois: le projet d’information ukrainien Deep State Map dénonce l'utilisation non autorisée de ses données sur la guerre par un opérateur américain de paris en ligne.

A partir d'une carte interactive que Deep State Map actualise avec une grande précision pour suivre la ligne de front, le site web «Pentagon Pizza Watch» permet de miser sur l’évolution du conflit. Par exemple sur le prochain village que les forces russes vont conquérir. Ainsi, la cote de la mise «La Russie s’emparera-t-elle de Jamil d’ici au 30 novembre?» a bondi de 73% en 24 heures, peu avant que la chute de la localité ne soit confirmée.

Une utilisation détournée qui choque

Toute cette machinerie est apparue au grand jour lorsque Pentagon Pizza Watch s’est félicité d’avoir désormais intégré les données de Deep State Map à son service. Ainsi, en cas de litige, une base objective permettrait de trancher. Deep State Map a réagi avec vigueur mercredi soir sur le réseau X:

«Comme vous, nous avons été consternés d'apprendre l'intégration de notre carte sur un opérateur de paris»
«Deep State Map et l’équipe Deep State UA n’ont aucun lien avec ce service, qui profite des paris liés à la guerre.»

Ce n'est pas la première fois que des tiers tentent d’exploiter leur travail. Deep State Map annonce des contrôles renforcés et un cryptage plus avancé, mais ces mesures détourneront des ressources essentielles de leur but principal.

Depuis le début de l’invasion russe, le projet s’est bâti une réputation d’acteur fournissant la carte la plus fiable et la plus actuelle du conflit en Ukraine. Les auteurs n’hésitent pas à rectifier des informations erronées, même lorsque celles-ci favorisent le camp russe.

L'opérateur fait machine arrière

Dans la querelle actuelle, Deep State Map sollicite l’aide «d’experts en protection de la propriété intellectuelle et en poursuite des fraudeurs». Quelques heures après cette réaction publique cinglante, l'opérateur de paris en ligne a retiré la carte de son site.

L'avenir de l'Ukraine va dépendre de ces trois scénarios

Pentagon Pizza Watch affirme avoir cru, à tort, que les données de Deep State Map étaient libres d'utilisation. L’entreprise américaine assure aux Ukrainiens:

«Nous respectons votre travail et ne l’utiliserons plus sans votre autorisation explicite»
Après avoir pris connaissance de votre déclaration, nous avons complètement supprimé l&#039;intégration et cessé d&#039;utiliser vos données. Nous avons supposé à tort qu&#039;un point de terminaison ...
«Après avoir pris connaissance de votre déclaration, nous avons complètement supprimé l'intégration et cessé d'utiliser vos données. Nous avons supposé à tort qu'un point de terminaison public était destiné à un usage libre. Nous respectons votre travail et ne l'utiliserons plus sans votre autorisation explicite.»capture d'écran: x

Dans une autre déclaration, «afin d’éviter tout malentendu», Pentagon Pizza Watch soutient que la mise en service du nouveau module n’avait pas pour but «de faire du conflit un jeu, de célébrer la destruction ou de déprécier des vies humaines». Selon eux, des données de marché impartiales fourniraient souvent de meilleures informations opérationnelles «que ne le font les journalistes».

Ces explications atténueront-elles le sérieux préjudice d’image que le site de paris s'est lui-même infligé? Un utilisateur leur adresse un commentaire cinglant:

«J’espère qu’ils vous poursuivront en justice jusqu'à ce qu'il ne vous reste que vos yeux pour pleurer»
Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
de Antoine AGASSE
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
de Guillaume DECAMME, Kaliningrad, Russie
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
de Denis Trubetskoy, Kiev
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
de Daniel Huber
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Thèmes
La guerre en Ukraine en images
1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
partager sur Facebookpartager sur X
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Suisses paieront plus cher pour aller au Louvre
Le Louvre va augmenter de 45% le prix du billet d'entrée pour ses visiteurs extra-européens, y compris les Suisses, à compter de 2026. Une mesure promue par le gouvernement pour renflouer le musée le plus visité au monde mais dénoncée par les syndicats.
A partir du 14 janvier, les ressortissants hors Espace économique européen (EEE qui comprend Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège) devront s'acquitter de 32 euros pour déambuler dans les 73'000 m2 du Louvre, soit 10 euros de plus que le prix d'entrée actuel. Les visiteurs suisses sont donc concernés aussi.
L’article