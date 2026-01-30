Nous sommes en 2026, toujours pas d'Armata, mais la guerre de pointe a permis l'arrivée d'un cheval de trait avec Starlink.

La Russie ressort la cavalerie

Pourquoi est-ce que Moscou choisit de revenir à cette tactique à une époque où les drones et les caméras thermiques dominent?

Ivan Ruslyannikov / ch media

L'armée russe adopte de plus en plus une tactique presque archaïque dans la guerre en Ukraine: la cavalerie. Des cavaliers sont censés attaquer par surprise les troupes ukrainiennes en attaquant leurs positions fortifiées. Récemment, de telles unités sont apparues dans la région de Dnipro, où elles ont été ciblées par des drones ukrainiens.

D'après les vidéos publiées sur les canaux Telegram russes, les chevaux sont transportés à la frontière par camion. Depuis le début de l'année, plusieurs vidéos de soldats russes à cheval ont déjà été publiées sur la plateforme X.

Les blogueurs militaires russes ne sont pas du tout enthousiastes. «Un homme politique sage a créé une armée tellement avancée qu'il l'a remise dans l'état d'il y a 100 ans», se moque le canal «Alex Parker Returns», qui compte plus de 300 000 abonnés.

«Quelle honte!»

Le fait que l'armée russe mène des expérimentations sur l'utilisation de la cavalerie est confirmé au niveau parlementaire. Ainsi, le député de la Douma d'État, Viktor Wodolatskij, a expliqué que la cavalerie peut être plus efficace que les motos en période de mauvais temps et de chemins boueux.

«Le cheval devient un taxi silencieux, tout-terrain et rapide pour les troupes d'assaut», écrit le blogueur plus favorable Semjon Pegow. Ce ne sont pas des cavaliers du passé, «mais des soldats modernes sur des chevaux particulièrement endurants.»

Le chef de la cavalerie depuis la prison

L'homme chargé de la mise en place de la cavalerie au sein de l'armée russe porte le surnom de Khan, mais son vrai nom est Rapirkhan Ismailow. Il a 39 ans, est lieutenant et commandant d'une compagnie d'assaut. Il est arrivé dans l'armée russe après avoir purgé une peine de 15 ans de prison pour meurtre, dégradation de biens et trafic d'armes depuis 2016.

Les inconvénients de la cavalerie dans le cadre de la guerre moderne sont listés par les analystes du groupe de recherche Conflict Intelligence Team. D'après les vidéos publiées, les chevaux ne peuvent pas fuir devant les drones et ne tentent souvent même pas de le faire; dans certains cas, ils désarçonnent leurs cavaliers par peur, et dans l'obscurité, ces grands animaux sont bien visibles sur les caméras thermiques.

La formation d'un bon cavalier, capable de rester en selle dans des conditions difficiles, prend des mois. Les chevaux doivent également être entraînés pour ne pas avoir peur des explosions, des tirs et du bourdonnement des drones. Le seul avantage des chevaux par rapport aux quads, motos ou buggys pour les attaques à l'assaut est leur grande capacité à se déplacer en terrain difficile, mais cela diminue progressivement à cause de la fatigue. (adapt. dal)