Voici Shawn Fuller. Image: Paul Flückiger

«C'était du suicide»: Il a perdu son bras gauche en Ukraine, il raconte

Ancien soldat américain, Shawn Fuller a rejoint l'armée ukrainienne en 2018. Lorsqu'il raconte son expérience de la guerre, il ne mâche pas ses mots.

Paul Flückiger, Kiev / ch media

L'ex-chef de la CIA Mike Pompeo, Boris Johnson et le chef du bureau présidentiel de Zelensky, Andreï Yermak, viennent de conclure leur conférence dans le quartier gouvernemental de Kiev. Au fond de la salle de réunion, au milieu d'un groupe de blessés de guerre, un peu perdu, se tient Shawn Fuller.

Cet homme de 35 ans, de petite taille et barbu, n'a plus que le bras droit. Le gauche «pourrit à Krinki dans les marais», raconte l'homme qui s'avère être un Texan. En octobre 2023, les forces spéciales ukrainiennes ont tenté d'établir une tête de pont sur la rive orientale du Dniepr, un territoire occupé par la Russie. L'opération commando a échoué et a coûté la vie à 288 des camarades de Shawn.

Comment avez-vous perdu votre bras?

Shawn Fuller: Ma brigade a reçu la mission de conquérir le village de Krinki, occupé par les Russes, en octobre 2023. Nous avons traversé le Dniepr de nuit, par petits groupes, dans de vieux bateaux de pêche. Il nous a fallu trois tentatives nocturnes avant de pouvoir débarquer. Dès que nous avons touché la terre ferme la troisième nuit, les tirs russes ont commencé. Nous nous sommes séparés. Lorsque j'ai atteint ma position, il s'est avéré que mon supérieur n'avait pas reçu d'instructions.

«Nous étions constamment attaqués par les Russes, mais nous n'avions presque pas de munitions. C'était une pure folie!»

Que s'est-il passé ensuite?

Mon bras gauche a été touché par un éclat d'obus. Nous n'avions pas de tranchées là-bas, tout se passait dans un terrain marécageux. Au début, j'avais l'impression que mon bras était endormi, comme lorsque tu es allongé dans ton lit et que tu as des fourmis dans le bras. Ce n'est qu'en cherchant notre infirmier que j'ai remarqué que mon bras gauche pendait et que je n'avais plus aucun pouvoir sur lui.

La douleur a dû être atroce.

(Rires) Bien sûr que oui! Au début, je n'ai pas ressenti de douleur. Je me souviens seulement que j'ai heurté une branche avec mon casque, que j'ai chancelé et que j'ai eu une douleur intense. C'était le milieu de la nuit, l'enfer, on tirait partout.

Comment avez-vous été secouru?

Sans notre infirmier, je n'aurais jamais survécu. Nous avions bien des compresses pour arrêter le sang, mais cela ne suffisait pas. J'ai cherché de l'aide, j'ai trouvé un camarade, mais il s'est avéré qu'il était mort. Ce n'est qu'un peu plus loin, près d'une maison criblée de balles, que j'ai finalement trouvé notre infirmier.

«Et ce n'est qu'au bout de 10 heures qu'ils ont pu m'évacuer»

Ils m'ont mis dans un bateau et ont traversé du côté ukrainien. De là, ils m'ont emmené dans un hôpital de campagne et, bien plus tard, à Kiev.

Vous avez payé de votre bras cet engagement pour l'Ukraine. Le regrettez-vous?

Au moins, je suis encore en vie. Mais je veux d'abord parler de la mort: ce sont toujours les meilleurs camarades qui sont tués. J'ai perdu tant de bons amis dans cette guerre! Tous mes amis sont déjà morts, sauf un.

«Je ne comprends pas pourquoi je suis encore en vie»

Pensez-vous encore souvent à vos camarades tués aujourd'hui? Cela suscite-t-il chez vous de la haine envers l'ennemi russe?

Au contraire, je m'efforce de ne pas penser à eux, car cela ne ferait que me déprimer et me distraire. J'ai des tâches militaires à accomplir ici, et je n'ai pas besoin de tristesse ou de haine pour cela. Plus tard, quand le conflit sera terminé, je pourrai penser à mes amis tombés au combat et je serai certainement très triste.

Cette attaque contre Krinki est aujourd'hui très controversée. Qu'en pensez-vous aujourd'hui?

C'était une mission suicide, une folie furieuse, une action inutile. L'action Krinki était le pur contraire de l'invasion de l'oblast russe de Koursk au début du mois d'août de cette année. Koursk était planifiée de longue date. C'est un exemple parfait de guerre moderne, alors que Krinki était une action insensée qui a coûté la vie à des dizaines de mes camarades. De ma brigade, il ne reste plus qu'une personne sur trois en vie.

Que ressentez-vous à l'égard de vos supérieurs de l'époque? De la déception? De la colère?

Je n'aime pas y penser. La guerre, c'est la guerre. Mais je comprends aujourd'hui ces soldats qui ont pris la poudre d'escampette avant la première tentative de débarquement. Il manquait soudain deux hommes dans mon groupe.

Vous êtes un «Texan pur jus», comme vous le dites vous-même. Comment en êtes-vous arrivé à vous battre pour l'Ukraine?

Aux Etats-Unis, j'ai été soldat professionnel, avec des missions de combat en Afghanistan et deux fois en Irak. De retour au pays, j'ai exercé différents emplois, dont celui de chauffeur Uber, mais le plus souvent comme vigile. Mais cela ne me suffisait pas, je voulais à nouveau me battre pour de vrai.

«En fait, je déteste l'armée, mais je reste un vrai combattant»

Et quand une victime a besoin d'aide, je veux l'aider. Dans ce cas, la victime est l'Ukraine, car la Russie veut empêcher par tous les moyens le pays d'être libre et souverain. Un droit que chaque Etat et chaque peuple ont.

Donc, vous avez juste pris l'avion pour l'Ukraine?

Un ami m'avait parlé de la possibilité de rejoindre les Marines ukrainiens. A l'époque, il n'était pas nécessaire d'être ukrainien pour s'engager dans l'armée ukrainienne. Et c'est ce que j'ai fait en 2018.

Où avez-vous combattu en Ukraine?

Avant l'invasion totale de la Russie en février 2022, j'étais en mission dans le Donbass, notamment à Marioupol et plus récemment à New York. Plus tard, lorsque Marioupol a été encerclée par les Russes, nous y avons été transférés afin d'y créer une brèche. C'est là que j'ai été blessé pour la première fois en mars 2022.

Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?

Depuis quelques semaines, je vis à Kiev. J'attends actuellement ma prothèse; presque tous les jours, je me rends à l'hôpital pour ma rééducation. J'ai épousé une Ukrainienne il y a quelques années et j'ai maintenant une petite fille de deux ans. Je me sens bien en Ukraine et je ne veux plus retourner aux Etats-Unis.

Cela signifie que vous voulez continuer à faire partie de l'armée?

J'espère vraiment que l'armée ukrainienne me trouvera une tâche que je pourrais accomplir avec un seul bras. Je pourrais peut-être devenir instructeur ou pilote de drone. En revanche, je ne pourrai certainement pas retourner dans les Marines avec un seul bras. Mais je peux encore m'engager pour une Ukraine libre et souveraine. C'est une chance que je ne veux pas laisser passer.

Vous avez beau être un soldat ukrainien, vous êtes toujours un citoyen américain. Pour qui voterez-vous le 5 novembre?

Les deux candidats sont de mauvaises options. Je suis donc très inquiet. Mais si Donald Trump devenait président, cela deviendrait très difficile pour l'Ukraine.

Pourquoi?

L'aide publique en matière d'armement serait massivement réduite, mais le secteur privé américain continuerait à vendre un minimum d'armes à l'Ukraine. Toutefois, je pense que l'Europe pourrait aussi soutenir l'Ukraine seule, notamment en fournissant des munitions. L'important est que l'Europe reste unie sur cette question.

Craignez-vous que Trump ne force Zelensky à faire la paix avec la Russie, quelle qu'elle soit?

Le problème est le suivant: que signifie «paix» pour Trump? Je crains que Trump n'entende «paix» comme «plus de morts à la guerre».

«Il demanderait donc à Kiev de céder à la Russie autant de terres qu'il le souhaite afin que plus personne ne soit tué»

Mais pour moi, ce ne serait pas la paix, mais une défaite, et je pense que c'est également inacceptable pour les Ukrainiens.

Sinon, comment cette guerre pourrait-elle se terminer?

Les Ukrainiens n'abandonneront pas, ils ne se laisseront pas priver de leur liberté. Si Trump voulait contraindre Kiev à la paix par un embargo sur les armes et si l'Europe faisait également défaut en tant que fournisseur d'armes, l'Ukraine n'abandonnerait pas si simplement, mais passerait à la guérilla, comme nous l'avons vu en Afghanistan.

Traduit et adapté par Chiara Lecca