Avec une portée pouvant atteindre 2500 kilomètres et une ogive de 450 kilogrammes, le Tomahawk est un missile de croisière américain qui a fait ses preuves. Image: Imago

Cette arme pourrait permettre à l'Ukraine d'atteindre 1945 objectifs

Dès vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait obtenir de Donald Trump un engagement concernant la livraison du missile de croisière moderne Tomahawk. Une telle mesure permettrait d'infliger à la Russie des coups douloureux.

Remo Hess / ch media

Dans le temps, les combattants aguerris des tribus autochtones d'Amérique du Nord lançaient leur hache de jet avec une remarquable précision depuis une distance de 30 mètres. Au 21ᵉ siècle, le Tomahawk, en revanche, est propulsé par un moteur-fusée et emporte une ogive pouvant peser jusqu'à 450 kilogrammes.

L'Ukraine aimerait ajouter à son arsenal ce missile de croisière américain afin de se défendre et de frapper la Russie en profondeur. Il est possible que le président ukrainien Volodymyr Zelensky obtienne dès cette semaine le feu vert de Washington pour le Tomahawk. Voici les principales questions et réponses sur le sujet:

Que peut faire le Tomahawk?

Le BGM-109 Tomahawk est le missile de croisière le plus connu des Etats-Unis. Mis en service dans les années 1980, il a depuis été sans cesse perfectionné. Ce missile guidé d'environ 6 mètres de long a été utilisé dans toutes les guerres menées par les Etats-Unis, de la guerre du Golfe à l'intervention en Serbie, en passant par l'Afghanistan.

Le Tomahawk est guidé par GPS et peut parcourir jusqu'à 2500 kilomètres. Aujourd'hui, les Etats-Unis en disposeraient d'environ 4000. Selon le think tank américain Institute for the Study of War (ISW), la variante de cette arme capable d'atteindre les 2500 kilomètres de distance permettrait à l'Ukraine d'accomplir au moins 1945 objectifs militaires à l'intérieur de la Russie, dont 76 bases aériennes et Moscou.



Quelle est la probabilité d'un feu vert?

Le président américain Trump a confirmé, à plusieurs reprises, ces derniers jours, qu'il envisageait de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Après avoir eu deux entretiens téléphoniques avec Zelensky durant le week-end, il le recevra ce vendredi à la Maison-Blanche.

Les plus proches conseillers de Zelensky sont sur place depuis le début de la semaine pour préparer la rencontre. Les Tomahawks figurent sur la liste des armements souhaités par l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe de 2022. Aujourd'hui, leur livraison semble plus proche que jamais.

Quel impact concret sur la guerre?

Si Trump donne son feu vert, les experts estiment que l'Ukraine recevrait entre 20 et 50 missiles. Cela renforcerait nettement sa capacité de frappe, sans toutefois être de nature à décider de l'issue de la guerre.

Selon des sources au sein de l'Otan, le Tomahawk ne serait utilisé que de manière «complémentaire» s'il venait à être livré. L'Ukraine utilise déjà aujourd'hui des armes de longue portée contre la Russie, comme le missile de croisière Neptune développé localement ou, plus récemment, le drone Flamingo. Elle dispose également des armes guidées françaises et britanniques Scalp et Storm Shadow. L'Ukraine vise ainsi d'ores et déjà des objectifs stratégiques importants et inflige à la Russie des coups douloureux, notamment à son secteur énergétique.

Quelle sera la réaction du Kremlin?

Comme par le passé avec les menaces de conflit nucléaire, la Russie pourrait ne pas être en mesure de distinguer si un Tomahawk en approche est équipé d'une ogive nucléaire ou non, a déclaré l'ex-président Dmitri Medvedev. Il a en outre lancé une menace directe au président américain:

«Une livraison de Tomahawk pourrait mal se terminer pour tout le monde. Et surtout pour Trump lui-même»

Poutine a également mis en garde contre «une nouvelle escalade qualitative dans les relations entre la Russie et les Etats-Unis». Des experts de l'Otan confirment qu'il est impossible de détecter au radar si une arme guidée transporte une ogive nucléaire ou non. Mais, souligne Carlo Masala, professeur à l'université de la Bundeswehr, il n'existe actuellement aucun Tomahawk capable d'embarquer une telle charge.

Qui bluffe le mieux, Poutine ou Trump?

La plupart des observateurs estiment que les menaces nucléaires de Poutine ne sont qu'un bluff. La question reste toutefois de savoir si Trump joue au même jeu ou non. Le Tomahawk est un système d'arme complexe. Pour s'en servir, les Etats-Unis utilisent comme plateformes de lancement des sous-marins et des navires de guerre. L'Ukraine, quant à elle, devrait disposer de ses propres rampes terrestres récemment mises en service, les Typhoon.

De plus, des données de vol et de ciblage sont nécessaires, et ces dernières doivent être fournies et saisies par un opérateur. Cela pourrait donc augmenter les probabilités d'une implication directe de soldats américains dans le conflit, ce que Trump ne voudra certainement pas.

Ce dernier a récemment réaffirmé que son seul objectif était de contraindre Poutine à venir à la table des négociations. Le Tomahawk, a-t-il déclaré, est une «arme incroyable, très offensive». Il ne croit pas que les Russes souhaitent voir des Tomahawks voler dans leur direction, et c’est pourquoi, a-t-il ajouté, il parlera à nouveau avec Poutine prochainement.

Et les livraisons d'armes en cours?

Parallèlement au débat sur le Tomahawk, les livraisons d'armes à l'Ukraine se poursuivent. Elles proviennent principalement des stocks américains, qui, selon des responsables de l'Otan, contiennent encore beaucoup plus de matériel que prévu initialement. Depuis le sommet de l'Otan fin juillet, Trump autorise à nouveau les livraisons américaines, à condition que les Européens en assument le coût.

Depuis août, des commandes d'une valeur de 2 milliards de dollars ont été enregistrées, a indiqué le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, lors de la réunion des ministres de la Défense à Bruxelles de mercredi. Un nouveau paquet d'armements est actuellement en cours de préparation.

Quelle est la situation sur le front?

Selon des responsables de l'Otan, un effondrement imminent du front ukrainien est «extrêmement improbable». Le mois dernier, la Russie aurait perdu 950 soldats par jour, tués ou blessés au point de ne plus pouvoir combattre. Depuis le début de la guerre, les pertes russes s'élèveraient à 1,1 million de soldats, dont plus de 250 000 morts.

Toujours selon l'Otan, les Russes ont toutefois modifié leurs drones, si bien que l'Ukraine n'en abattrait actuellement plus que 85 à 90%. Au début de l'année, ce chiffre atteignait encore 98%. Cela signifie que, lors d'une vague nocturne de 400 à 500 drones, environ 50 atteignent leur cible.

Traduit et adapté par Noëline Flippe