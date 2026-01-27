Les négociations pour la paix en Ukraine à Abu Dhabi laissent les Ukrainiens perplexes. Image: AFP

«Juste un spectacle»: ce que les Ukrainiens pensent des négociations de paix

Les négociations pour la paix en Ukraine à Abu Dhabi: les Ukrainiens n'y croient pas vraiment. Les bombes pleuvent toujours sur leur pays, signe que le Kremlin n'a pas réellement l'intention de parler sérieusement d'une résolution du conflit.

Jonathan BROWN et Stanislav DOSHCHITSYN / AFP

Plus de «International»

A Abou Dhabi: des négociations entre Kiev, Moscou et Washington. Au même moment, en Ukraine: des bombardements russes massifs. Pour de nombreux Ukrainiens, le Kremlin montre, une nouvelle fois, qu'il ne veut pas vraiment la paix.

«Des efforts de paix? Une rencontre trilatérale aux Emirats? La diplomatie? Pour les Ukrainiens, c'était juste une nouvelle nuit de terreur russe» Andriï Sybiga, chef de la diplomatie ukrainienne

Des responsables américains, ukrainiens et russes se sont rencontrés vendredi et samedi aux Emirats arabes unis. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie lançait contre l'Ukraine 370 drones et 27 missiles.

Rejet de toute trêve

Signe de la méfiance à l'égard de Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a espéré lundi que ces pourparlers, qui doivent reprendre dimanche, ne seront pas utilisés de «façon cynique» par Moscou «pour retarder de nouvelles mesures visant à faire pression sur la Russie».

Parallèlement aux négociations, les premières entre Kiev et Moscou sur le plan de paix américain, la Russie, qui dispose d'une armée plus importante, rejette toute trêve.

Zelensky répète que la Russie doit être contrainte à de vraies négociations sous la pression de sanctions sévères et d'un soutien militaire accru à Kiev. Son scepticisme sur la volonté de Moscou de négocier est très partagé en Ukraine.

«Aucun espoir d'une issue positive»

«C'est juste un spectacle pour les gens. La Russie ne signera aucun accord. On doit se préparer au pire et espérer le meilleur» Pavlo, un habitant de Kiev

«Ces négociations ne nous donnent aucun espoir d'une issue positive. Notre seul espoir est dans l'endurance de notre peuple», affirme une autre habitante de Kiev, Iryna Beregova, 48 ans.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, les deux camps ont mené plusieurs cycles de négociations directes et indirectes, que ce soit à Istanbul, en Arabie saoudite, en Suisse et au Biélorussie, sans mettre un terme au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les Ukrainiens jugent Trump néfaste pour l'Ukraine

Et avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et sa volonté affichée d'offrir des concessions à Vladimir Poutine, les Ukrainiens ne considèrent plus les États-Unis comme un médiateur fiable.

Selon un sondage réalisé en décembre par l'Institut international de la sociologie de Kiev (KIIS), 74% des Ukrainiens interrogés estimaient que le président américain était néfaste pour leur pays.

Là où les négociations bloquent

Les négociations bloquent principalement sur la question du contrôle de la région orientale de Donetsk. La Russie exige le retrait total des troupes ukrainiennes de ce territoire situé dans le bassin du Donbass.

Une demande qui serait très difficile à accepter politiquement et militairement pour l'Ukraine: des dizaines de milliers de soldats ukrainiens sont morts pour défendre cette région et Kiev estime que sa perte la priverait d'un rempart pour prévenir une nouvelle offensive des forces russes.

En décembre, Zelensky a affirmé que tout accord prévoyant un retrait des troupes ukrainiennes devrait être approuvé par référendum par les Ukrainiens, un vote actuellement quasi-impossible à organiser sans cessez-le-feu.

Le risque d'une «impasse»

«Si les Russes insistent pour ne discuter que de la question (...) du retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, et que les Américains acceptent cela, alors – au bout d’un certain temps – les pourparlers aboutiront à une impasse» Volodymyr Fessenko, politologue ukrainien

Le Kremlin a assuré lundi que les premiers pourparlers à Abou Dhabi se sont tenus «dans un esprit constructif», tout en soulignant qu'un «travail très sérieux» restait à accomplir.

«Illusoire» de vaincre les russes sur le front?

Selon une source au sein de la présidence ukrainienne interrogée sous couvert d'anonymat, les négociateurs de Kiev espèrent que Donald Trump se rendra compte que la Russie est un obstacle à la paix, perdra patience, et donnera «plus d'armes» à l'Ukraine.

Récemment, la Russie a prévenu à plusieurs reprises qu'elle atteindrait ses objectifs par les armes si les pourparlers n'avançaient pas.

Rouslan, un soldat ukrainien de 35 ans, fait partie de ceux qui veulent encore croire que les pourparlers mettront fin à la guerre. «Tout le monde attend ça», assure-t-il depuis la ville de Pavlograd (centre), près de laquelle les forces russes progressent lentement.

Pour lui, «il est illusoire de penser pouvoir vaincre les Russes sur le front, nous devons donc parvenir à un accord. Et ça, l'armée le comprend».