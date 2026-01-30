Une femme doit évacuer son logement à Druzhkivka, dans l'oblast de Donetsk, le 15 janvier 2026 (image d'illustration). Image: ANADOLU

Elle a survécu aux nazis mais pas à la guerre en Ukraine

Miraculée de la Shoah, Evgenia Besfamilnaja aurait succombé au froid à Kiev, dans un contexte de frappes russes répétées contre le réseau énergétique ukrainien.



Nilofar Breuer / t-online

Un article de

Evgenia Besfamilnaja était une miraculée de l'Holocauste. Mais elle n'aura pas survécu à la guerre en Ukraine: elle serait morte de froid le 13 janvier, dans son appartement du quartier de Podil, à Kiev.

Selon plusieurs médias (ukrainiens et d'opposition russe, notamment), ce sont des plombiers qui ont retrouvé le corps de la femme. Peu avant, des attaques russes avaient paralysé l'approvisionnement en électricité et en chauffage dans la capitale ukrainienne. Alors que les températures étaient glaciales — inférieures à zéro.



Pourtant, Evgenia Besfamilnaja, également connue sous le nom de «Baba Zhenya», était une battante: enfant juive, elle avait réussi à échapper aux nazis lors de la Seconde guerre mondiale. Elle a miraculeusement survécu au massacre de Babi Yar: en 1941, les allemands avaient exécuté par balles plus de 33 000 Juifs — dans un ravin situé sur le territoire de la Kiev actuelle. Ayant échappé aux exécutions, Besfamilnaja a ensuite été placée dans un orphelinat.



«Baba Zhenya» n’est pas la première survivante de l’Holocauste à être décédée à cause de la guerre en Ukraine. En 2022, c'est Boris Romantschenko, ancien détenu de camps de concentration, qui est mort lors d'un bombardement à Kharkiv. Il se trouvait dans un immeuble d'habitation.



-30°C en Ukraine

Alors que la Russie frappe toujours l'Ukraine et ses infrastructures énergétiques, le pays est plongé dans un froid glacial. Ainsi, ces jours, les températures pourraient atteindre les -30°C dans certaines régions du pays. Ce qui a poussé l'organisation humanitaire Help, par exemple, à alerter quant à une aggravation de la situation humanitaire dans le pays.

La Russie a récemment intensifié ses bombardements sur le réseau énergétique ukrainien. Bien que les autorités s’efforcent de rétablir, à chaque fois, l'approvisionnement en chaleur et en électricité le plus rapidement possible, en janvier 2025, des dizaines de milliers de foyers ont été régulièrement privés d'électricité.

Selon le président Zelensky, à Kiev, plus de 900 bâtiments étaient toujours privés de chauffage central en ce début de semaine.

