Un document secret montre comment Poutine russifie l'Ukraine de force

Dans un document secret, le gouvernement ukrainien démontre en détail comment les autorités d'occupation russifient les territoires ukrainiens conquis. Image: sda

Des roubles russes au lieu de la hryvnia ukrainienne: la Russie intègre systématiquement les territoires ukrainiens occupés dans son système juridique. C'est ce que montre un nouveau document. Les experts s'étonnent de l'ampleur du phénomène.

Othmar von Matt / ch media

Pour les écoliers ukrainiens, leurs parents et les enseignants dans les territoires occupés, la situation est très difficile. Des règles spéciales s'appliquent. Les autorités d'occupation russes exigent par exemple que les professeurs ukrainiens n'enseignent qu'en russe et uniquement selon le programme russe. Les cours de langue, de littérature et d'histoire ukrainiens n'ont pas leur place.

C'est ce que révèle un nouveau document du gouvernement ukrainien. Il date du 26 août et CH Media, le partenaire de watson, a pu se le procurer. Dans ce document, le gouvernement ukrainien démontre en détail comment les autorités d'occupation russifient les territoires ukrainiens conquis.

La Russie tente d'inclure ces territoires dans son espace juridique, économique, culturel et de communication, peut-on lire dans le document. Le gouvernement parle d'une «politique d'annexion rampante», comme la Russie l'avait déjà appliquée en 2014 lors de l'occupation de la Crimée.

Les nouvelles dispositions dans le domaine de l'école et de l'éducation ne font pas exception. Les autorités d'occupation font avancer la russification par de nombreuses autres mesures.

Plus de Google, ni de Twitter

Google, Youtube, Twitter, Instagram ou Facebook sont bloqués dans les zones occupées. Les habitants ne peuvent accéder aux médias sociaux que via un service VPN. La Russie a pris le contrôle de la communication sur Internet, tout comme les chaînes de télévision et les stations de radio. Des émissions russes y sont désormais diffusées.

Les opérateurs de téléphonie mobile ukrainiens ont également été remplacés par des opérateurs sous contrôle russe. Ainsi, dans la région de Kherson, les autorités ont confisqué les canaux de communication de l'entreprise de téléphonie mobile ukrainienne «Kyivstar». L'entreprise russe «K-Telecom» les utilise désormais. Les citoyens sont ainsi de facto contraints d'utiliser des cartes SIM russes pour leur téléphone portable.

Ukrainiens déplacés et déportés de force

La Russie procède à des déplacements et à des déportations forcées d'Ukrainiens dans les territoires occupés, poursuit le document. Ils seraient déplacés dans des régions russes reculées afin d'y résoudre les problèmes démographiques - mais aussi en Crimée et en Biélorussie.

«Des chiffres récents montrent que plus de 2,45 millions d'Ukrainiens ont été déplacés des régions du sud et de l'est de l'Ukraine vers la Russie et la Crimée temporairement occupée», peut-on lire dans le document. Parmi eux, environ 387 000 enfants. Jusqu'à présent, seules 16 000 personnes expulsées auraient réussi à rentrer chez elles.

Militants pro-ukrainiens enlevés

Les habitants de Crimée protestent contre la guerre en Ukraine - et des manifestations ont également lieu dans d'autres régions occupées. Les autorités y répondent par une répression croissante. Ainsi, le 14 juillet 2022, le président russe Vladimir Poutine a complété le code pénal par un article «sur les appels publics et les activités contre la sécurité». En outre, selon le document, il existe «une tendance à l'enlèvement d'activistes de la région temporairement occupée de Kherson». Ils seraient emmenés en Crimée.

Ukrainiens forcés à obtenir des passeports russes

Depuis le 11 juillet 2022, les citoyens ukrainiens peuvent obtenir un passeport russe par une procédure simplifiée. Actuellement, des passeports russes sont délivrés aux personnes vivant dans les territoires occupés, peut-on lire dans le document. Les employés qui ne le souhaitent pas sont menacés de licenciement - par exemple dans les secteurs de la santé, du logement, des administrations locales et des écoles.

Les retraités doivent s'attendre à ne plus recevoir de pension s'ils ne possèdent pas de passeport russe. Dans plusieurs régions, les autorités ont ouvert des centres pour délivrer des passeports russes.

Echanger la hryvnia contre des roubles

Dans la région de Cherson, les autorités russes ont ouvert une première filiale de la «Promsvyazbank», soutenue par l'Etat. Elle distribue apparemment des paiements uniques de 10 000 roubles (160 francs) à presque tout le monde. «Afin d'encourager la dépendance économique vis-à-vis du rouble», comme le précise le document.

La banque a annoncé qu'elle ouvrirait jusqu'à 50 succursales dans les territoires occupés. La «banque MRB» d'Ossétie du Sud, une région géorgienne sécessionniste, veut également opérer sur le territoire ukrainien occupé.

Les Russes remplacent progressivement la hryvnia par le rouble dans les territoires occupés. Les pensions et autres paiements aux habitants se font en roubles. Les autorités d'occupation interdisent en outre aux commerces d'accepter les hryvnias. Elle contraint ainsi indirectement les habitants à échanger des grivnas contre des roubles.

Données personnelles des Ukrainiens collectées

Les envahisseurs russes collectent également des données personnelles de citoyens ukrainiens. Ainsi, les retraités et les groupes de population socialement défavorisés tels que les mères célibataires, les familles nombreuses et les handicapés reçoivent une «aide sociale» de 10 000 roubles.

En contrepartie, l'administration leur demande leurs données personnelles et leurs signatures. Les autorités génèrent également des données via la vente de cartes SIM de téléphones portables. Avec ces données, les autorités d'occupation veulent s'assurer une issue positive aux référendums qui sont prévus dans différentes régions, indique le document.

Les occupants russes préparent des référendums

Les autorités d'occupation préparent des référendums sur l'adhésion à la Fédération de Russie dans différentes régions occupées - notamment dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Des projets en ce sens existent également dans la région de Kherson, mais ils ont entre-temps été reportés. Dans ces régions, des projets de loi pour les référendums sont élaborés et des commissions électorales sont mises en place.

Les hôpitaux se russifient

Les hôpitaux et les établissements médicaux doivent russifier leurs processus de travail. En outre, les occupants exigent que les contrats de travail prévoient le paiement des salaires en roubles.

Ceux qui refusent de signer doivent s'attendre à être licenciés. Malgré cela, la majorité du personnel médical, surtout dans les villes, ne veut apparemment pas signer de contrats russes et cherche de nouvelles possibilités de revenus. Entre-temps, la Russie a commencé à déplacer des médecins de Russie vers les territoires occupés.

«Un programme qui existe depuis longtemps est diffusé»

«Je n'ai jamais entendu parler de la russification avec une telle densité, une telle concentration massive, comme cela est exprimé dans ce document», déclare l'expert Andreas Umland. Il est analyste au Centre d'études orientales de Stockholm. Pourtant, il n'est «franchement pas très surpris», souligne-t-il. Il ajoute:

«Je pense que tout cela était déjà prévu en 2021, si ce n'est plus tôt. Il est évident que l'on déroule un programme qui existe depuis un certain temps»

Umland estime qu'il est «relativement probable» et «plausible» que le document corresponde à la vérité, notamment au vu de ce qui s'est passé en 2014 en Crimée et dans le bassin du Danube. «Cela a été entre-temps bien documenté et étudié». En outre, des incidents isolés de russification avaient déjà été rendus publics auparavant.

Umland met un point d'interrogation derrière les 2,45 millions d'Ukrainiens relocalisés. «Cela me semble beaucoup trop», dit-il. «Mais il se peut aussi que ce soit le cas. Je ne peux pas évaluer ces chiffres.»

Poutine avait-il dès le départ le projet de créer une nouvelle Russie?

Umland suppose que le plan de Poutine consistait dès le départ à créer une Nouvelle Russie (Novorossiya) sur le modèle du «gouvernement de la Nouvelle Russie» de l'Empire russe au 18e siècle. Il s'agissait des territoires du sud et de l'est de l'Ukraine - y compris la Crimée. La Nouvelle Russie est à nouveau propagée par les nationalistes russes depuis les années 1990.

«Je suppose que Zaporijjia et Kherson seront transformées en républiques populaires ou annexées» Andreas Umland

Avec le Donbass et la Crimée, il s'agirait peut-être de créer un nouveau district fédéral. Une sorte de Nouvelle Russie. (bzbasel.ch)