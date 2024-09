Dans un cimetière de Kiev, un soldat ukrainien pleure ses camarades tués à la guerre. Chaque petit drapeau représente un soldat tombé au combat. Image: keystone

«Je ne m'attache plus à mes soldats»: les officiers ukrainiens vont mal

Les déclarations de commandants et de soldats ukrainiens témoignent d'une situation dramatique au sein de l'armée du pays: deux ans et demi après le début de la guerre, les troupes se battent avec des désertions et un moral au combat parfois quasiment inexistant.



Le manque de soutien, voire son absence, de la part de l'Occident, un adversaire impitoyable disposant de ressources humaines et matérielles bien plus importantes, et des perspectives sombres: les raisons de la baisse de moral au sein de l'armée ukrainienne sont aussi simples que logiques.

Une équipe de la chaîne de télévision américaine CNN s'est entretenue, en Ukraine, avec plusieurs officiers de l'armée. Ceux-ci dressent parfois un tableau désastreux de la situation au sein de leurs propres troupes.

«Je ne m'attache plus à mes soldats»

Dima — son nom a été changé parce qu'il n'est pas officiellement autorisé à parler aux médias — a passé des années dans la région disputée du Donbass depuis 2014 et sur le front dans l'est de l'Ukraine depuis 2022. Il était chef de bataillon, commandait 800 soldats et a participé à certaines des batailles les plus acharnées et les plus sanglantes de la guerre.

A la fin il se battait dans les environs de Pokrovsk, où les Ukrainiens ont récemment subi une pression massive. Les rapports faisant état de gains de terrain russes ne cessent de circuler.

La plupart de ses soldats sont aujourd'hui morts ou blessés, a déclaré Dima aux journalistes américains. Son bataillon s'est dissous et a disparu. Dima en a eu assez de cette souffrance — et s'est fait muter à Kiev, où il exerce actuellement un emploi de bureau dans l'armée. Il dit qu'il ne peut tout simplement plus supporter de voir ses hommes mourir.

Lui-même veut retourner au front après avoir soufflé un peu. Mais avec un état d'esprit différent:

«J'ai maintenant pris la décision de ne plus m'attacher émotionnellement aux gens. C'est une approche minable, mais la plus raisonnable».

De nombreux soldats n'obéissent plus aux ordres

Un autre commandant, qui souhaite également rester anonyme, explique que la stratégie militaire de l'armée ukrainienne ne peut plus fonctionner. Comme la volonté de se battre et de se sacrifier est désormais faible, de nombreux soldats n'obéissent plus aux ordres. Par exemple, lorsqu'ils doivent tenir une position sur le champ de bataille.

«Tous les soldats mobilisés ne quittent pas leur fonction, mais la majorité le fait. Quand les nouveaux arrivent ici, ils voient à quel point c'est difficile. Ils voient trop de drones ennemis, d'artillerie et de mortiers».

Lorsque de nouveaux soldats arrivent sur le front, ils avancent une fois dans leurs rangs. S'ils survivent, ils refusent de repartir au combat, a affirmé le commandant.

Le problème réside notamment dans le fait que de nombreuses recrues destinées à combattre ne se sont pas portées volontaires pour le service militaire, mais y ont été contraintes par les nouvelles lois sur la mobilisation. Cela se ressent sur le moral. Au début de la guerre, il y avait beaucoup plus de volontaires qui voulaient — et n'étaient pas obligés — se battre pour la liberté de l'Ukraine.

«S'ils ne peuvent pas tirer, les Russes ont l'avantage»

Un témoignage d'Andrij Horetskyj, l'un des rares à être cité par son propre nom, montre à quel point l'attitude toujours hésitante de certains acteurs à l'Ouest influence directement le déroulement de la guerre. Horetskyj est officier dans une unité d'artillerie près de Tchassiv Yar, une petite localité également âprement disputée entre Bakhmout et Kramatorsk dans l'oblast de Donetsk.

Trop souvent, ses soldats manquent de munitions, ce qui conduit à des situations déplorables, explique Horetskyj:

«Les journées sont longues, ils (ses soldats, ndlr) vivent dans un abri, sont en service 24 heures sur 24, et s'ils ne peuvent pas tirer, les Russes ont l'avantage. Vous les entendez avancer et vous savez que s'ils avaient tiré, cela ne serait pas arrivé».

En raison de telles situations, ses soldats luttaient également avec le sentiment de culpabilité envers les unités d'infanterie qui se trouvaient plus en avant sur le front, car ils ne pouvaient pas leur fournir la protection dont ils avaient besoin.

Les soldats doivent rester au front jusqu'à 20 jours consécutifs

L'un de ceux qui souffrent directement de la pénurie de munitions est Serhij Tsehotskyj. Il est officier dans une brigade d'infanterie motorisée. Selon lui, l'objectif est de remplacer les soldats sur le front tous les trois ou quatre jours et de leur donner un peu de répit.

Cependant, en raison de l'absence d'un soutien d'artillerie et parce que la Russie utilise désormais beaucoup plus de drones, ces rotations deviennent dangereuses. La conséquence est que les fantassins doivent souvent rester bien plus longtemps que prévu dans leurs rangs. Tsehotskyj affirme:

«Le record est de 20 jours»

La frustration et le sentiment de désespoir sont le résultat d'engagements monstres sur les lignes de front.

Les soldats ukrainiens d'une brigade d'artillerie tirent sur les positions russes: ils manquent souvent de munitions, ce dont souffrent directement les fantassins. Image: keystone

«Pour un soldat ukrainien, il y a dix Russes»

La certitude de faire face à un adversaire impitoyable, qui dispose de ressources humaines et matérielles presque illimitées par rapport à l'Ukraine, n’atténue pas la situation désespérée. Un commandant estime que pour un soldat ukrainien sur le front, il y a dix soldats russes.

Depuis que ces insuffisances par rapport aux Russes ont commencé à se manifester sur le champ de bataille l'hiver dernier, le nombre de soldats ukrainiens qui désertent ne cesse d'augmenter. La justice ukrainienne a donc entamé des milliers de procédures pénales. Mais cela semble contre-productif.

Plusieurs officiers ont déclaré aux journalistes de CNN qu'ils ne signaleraient plus les désertions et les absences non autorisées au front. Au lieu de cela, ils essaient de convaincre leurs hommes de continuer à se battre volontairement en renonçant aux sanctions en cas de retour.

Andrij Horetskyj, l'officier d'artillerie, le dit:

«Les intimidations ne font qu'aggraver les choses. Un commandant avisé repoussera ou évitera complètement ces pressions.»

Comme il semble que beaucoup de ses collègues de rang soient de cet avis, le gouvernement ukrainien s'est lui aussi vu contraint de procéder à un changement. En août, le parlement ukrainien a décidé de dépénaliser la désertion. Horetskyj salue cette décision.

Il semble toutefois peu probable que cela suffise à redonner le moral à son unité et à l'armée ukrainienne en général.

Traduit et adapté par Noëline Flippe