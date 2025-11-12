Un explosif est neutralisé dans le grand fleuve Dniepr, en Ukraine. Image: www.imago-images.de

Cet énorme territoire ukrainien est contaminé par les explosifs

Quelque 13 500 km² d'étendues d'eau sont infestés de mines et et de restes d'explosifs en Ukraine. Et les démineurs peinent à s'en débarrasser.

Environ 13 500 kilomètres carrés d'étendues d'eau en Ukraine – dont le grand fleuve Dniepr et la côte de la mer Noire – sont contaminés par des mines et restes d'explosifs, selon des estimations publiées mercredi par l'ONU.

Sur un territoire large comme le Montenegro, «13 500 kilomètres carrés des zones aquatiques de l'Ukraine – y compris le fleuve Dniepr, les lacs et les rives de la mer Noire – sont potentiellement contaminés», a déclaré dans un communiqué le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine.

A ce jour, les plongeurs du service d'Etat ukrainien pour les situations d'urgence n'ont réussi à nettoyer que 190 kilomètres carrés, soit 1,4% de la contamination totale, et ont retiré plus de 2800 engins explosifs, a ajouté le PNUD.

23% du territoire ukrainien

L'Ukraine utilise des robots sous-marins dans son effort de déminage et le programme onusien a annoncé avoir formé 15 instructeurs spécialisés dans ce domaine. Les systèmes sous-marins permettent de localiser les munitions à jusqu'à 300 mètres de profondeur, par mauvaise visibilité et malgré de forts courants, selon le PNUD.

«Ces technologies nous permettent d'effectuer des tâches sous-marines complexes avec un risque minimal pour nos spécialistes et une efficacité maximale», a commenté Serguiï Reva, chef des opérations de déminage au sein du service des situations d'urgence, cité dans le communiqué.

Confrontée depuis 2014 à un conflit armé fomenté par Moscou dans l'est de son territoire et à l'annexion de la Crimée, puis, depuis 2022 à une invasion russe à grande échelle, l'Ukraine est aujourd'hui le pays du monde le plus contaminé par les explosifs.

Au total, 136 952 kilomètres carrés – soit 23% du territoire ukrainien – sont considérés comme contaminés par des mines et des munitions non explosés, selon les estimations du gouvernement ukrainien. (jzs/ats)