L'Ukraine a lancé une vaste opération pour traquer ses propres hommes

L'Ukraine manque de soldats et cherche les déserteurs. Image: www.imago-images.de

La police ukrainienne tente de bloquer la fuite d'hommes en âge de combattre, renforçant une armée sous pression face aux Russes.

Plus de «International»

La police ukrainienne a annoncé vendredi mener «plus de 600 perquisitions» dans le cadre d'une «opération spéciale» visant à bloquer le passage illégal de la frontière par les hommes en âge de combattre.

L'Ukraine doit regarnir les rangs de son armée pour faire face aux assauts incessants de forces russes plus nombreuses et mieux équipées, près de trois ans après le début de l'invasion russe.

Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter le pays, sauf exception. Dès lors, ceux voulant échapper à une éventuelle mobilisation franchissent la frontière illégalement.

«Plus de 600 perquisitions simultanées sont menées» à travers le pays chez les «organisateurs et participants de groupements» qui ont aidé «des centaines d'hommes» à «franchir la frontière en contournant les points de passage officiels», a indiqué la police.

«Première étape»

«Ce n'est que la première étape d'une opération spéciale visant à fermer» ces filières, a ajouté la police en promettant de fournir davantage d'informations prochainement.

Des milliers, voire des dizaines de milliers d'Ukrainiens, selon des estimations officieuses, auraient pu partir illégalement grâce à des passeurs, de faux papiers ou des pots-de-vin payés aux gardes-frontières.



Des dizaines d'entre eux ont perdu la vie en tentant de traverser des rivières frontalières à la nage.



Lourdes pertes

A la peine face aux troupes russes qui avancent depuis plus d'un an sur le front Est, l'armée ukrainienne a subi de lourdes pertes en trois ans de guerre et a du mal à regarnir ses rangs.

Émaillé de scandales, le système de mobilisation militaire est très critiqué en Ukraine et largement considéré comme inefficace, corrompu et injuste, ce qui a poussé le président Volodymyr Zelensky à limoger tous les responsables régionaux en charge de la mobilisation en 2023. (jah/ats)