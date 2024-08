«Zelensky a détruit le soutien des Ukrainiens qui vivent en Suisse»

L'Ukraine veut faire revenir de l'étranger des hommes soumis au service militaire obligatoire. Comment cela se passe-t-il pour les jeunes Ukrainiens installés en Suisse depuis bien longtemps? Deux personnes concernées racontent.

L'Ukraine manque de soldats. En décembre dernier, le président Volodymyr Zelensky avait déjà annoncé que l'armée avait l'intention de mobiliser 500 000 hommes supplémentaires. Une nouvelle loi est donc entrée en vigueur à la mi-mai. Elle prévoit que tous les hommes de 18 à 60 ans astreints au service militaire doivent se faire enregistrer auprès de l'armée.

Le gouvernement ukrainien augmente également la pression sur ses compatriotes à l'étranger. Toute personne souhaitant demander de nouveaux documents d'identité dans un consulat ukrainien doit prouver qu'elle s'est inscrite au registre militaire. Il pourrait ainsi être réquisitionné. Dans le cas contraire, il ne peut obtenir un nouveau passeport qu'en Ukraine. Là-bas, il serait presque certainement envoyé au front. En Suisse, on estime que 11 000 hommes sont concernés par l'extension du service militaire obligatoire.

Doivent-ils maintenant rentrer chez eux par solidarité avec leur patrie et partir au front? Ou peuvent-ils rester en Suisse, un pays sûr, alors qu'une guerre brutale fait rage chez eux? Nous avons posé la question à deux jeunes Ukrainiens, qui vivent tous deux ici depuis longtemps. Voici leurs réflexions.

Maksym Meleshko, 26 ans, employé de service social

Maksym Meleshko a 26 ans et est employé au service social du canton d'Argovie. Il se dit «reconnaissant» envers les soldats qui défendent actuellement son pays natal et a apporté sa contribution à sa manière.

Je suis très reconnaissant aux soldats qui défendent le pays; et je ressens un devoir de les soutenir. C'est à chacun de décider s'il est personnellement prêt. S'il est plus utile à l'étranger ou en Ukraine, sur le front. Je ne suis pas gêné. Je me suis regardé dans le miroir et je peux dire que j'ai fait quelque chose pour mon pays. Mes enfants me demanderont un jour: Papa, qu'as-tu fait pendant cette période? J'ai donné de l'argent à l'armée, participé à des manifestations et sensibilisé la population suisse.

«Si je quitte la Suisse maintenant, ce sera une deuxième émigration»

Je ne voulais pas laisser l'Ukraine derrière moi. J'ai besoin d'une base solide sous mes pieds. Je suis encore jeune. Si je vais bien, mon pays ira bien.

Le projet de service militaire obligatoire est une balle dans le pied et contre-productif. Il ne faut pas que l'on ait un problème à l'étranger lorsqu'on a besoin d'un nouveau passeport.

Pourquoi diable devons-nous punir quelqu'un qui vit depuis de nombreuses années à l'étranger, qui gagne sa vie et qui soutient l'Ukraine avec ses moyens? Nous devons rester rationnels. Je suis d'accord pour introduire le service militaire obligatoire. Mais alors, tout le monde doit faire l'armée. Les riches, les pauvres, les sportifs, les scientifiques, les étudiants, les femmes aussi.

«De nombreux enfants d'hommes politiques ukrainiens vivent également à l'étranger. Ces pères sont-ils prêts à envoyer leurs fils au front?»

Juste après l'invasion russe, j'ai envisagé un court instant de partir au front comme d'autres. Dans les premiers jours, plus de 100 000 hommes sont rentrés de Pologne et d'autres pays européens en Ukraine. Mais je savais que cela ne servait à rien. J'ai aussi dû me présenter le 2 mars au LAP, quasiment la base de toute une vie, pour obtenir quelque chose dans l'avenir.

J'ai fait un apprentissage de forestier. Aujourd'hui, je travaille au service social du canton d'Argovie et je m'occupe principalement des réfugiés ukrainiens. Je fais le lien entre mes compatriotes et les autorités suisses.

Beaucoup d'Ukrainiens ne s'intéressent plus du tout à la guerre et à l'avenir de leur pays. Ils ne font rien du tout. Ils ne participent pas aux manifestations, ne font pas de dons, bien qu'ils soient financièrement autonomes. J'ai du mal avec ça. J'espère qu'un jour je pourrai retourner dans mon pays.

Le début de la guerre, un choc

Je me souviens de ce matin du 24 février comme si c'était hier. J'ai vu aux informations que des missiles étaient tombés sur Kiev. A ce moment-là, j'ai tout de suite compris que la grande guerre avait commencé. Je n'étais pas choqué, mais plutôt tendu.

«Je ne m'attendais pas à une guerre éclair»

Mais j'étais sûr que l'armée ukrainienne, la nation ukrainienne et même le pays tout entier allaient se battre. Et que la Russie n'avait aucune chance de prendre Kiev avec ses soldats. Ma crainte de l'époque s'est avérée juste. Si la guerre ne se termine pas dans quelques semaines, elle durera des années. Ce que nous voyons, c'est du sang, des ruines, des larmes et des personnes qui fuient.

C'était très différent lorsque la Russie a annexé la Crimée en février 2014 et a ensuite fait occuper des territoires dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. J'avais alors 15 ans et je vivais à Donetsk. J'avais déjà remarqué que des temps difficiles s'annonçaient. Pourtant, j'étais prorusse.

«Je m'identifiais en tant que Russe»

L'invasion s'est déroulée de manière plus cachée. Ce n'est que petit à petit que j'ai pris conscience que ma ville, ma région, mon pays était entraîné dans une guerre.

En décembre 2014, je me suis réfugiée en Suisse avec ma mère. Nous n'étions pas persécutés, mais il aurait pu être dangereux pour ma mère et moi de rester à Donetsk. Il n'y avait plus de droit ni d'ordre. Mon oncle, donc le frère de ma mère, faisait partie des paramilitaires prorusses. Je n'ai plus de contact avec lui. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la Suisse nous a reconnus comme réfugiés.

Notre famille était déjà fragmentée. Mon père vit à Moscou depuis 20 ans. Il a des opinions prorusses et soutient Poutine. Dans la région de l'est de l'Ukraine, où il y a maintenant la guerre, vivent encore une tante et un cousin. Depuis quelques années, je n'ai plus de nouvelles d'eux. Contrairement aux membres de ma famille, ma position a changé. Je peux dire que la propagande russe m'a empoisonné. En tant qu'adolescent, j'ai grandi dans un environnement prorusse.

Lorsque la guerre a éclaté, Volodymyr Zelensky a fait preuve d'une grande intelligence tactique. En tant qu'ancien acteur, il a réussi à établir un dialogue avec la population et les gouvernements étrangers. Malgré cela, je ne lui donnerais pas ma voix lors d'une élection. Je suis sceptique quant à son projet d'enrôler tous les Ukrainiens astreints au service militaire.

Monsieur le président, je voudrais vous demander: avez-vous au moins une stratégie? Comment en est-on arrivé à ce que tout le monde doive aller au front? Avons-nous subi des pertes aussi importantes? Si oui, cela signifie que si cela continue, nous perdrons de toute façon la guerre. Ce sont des mathématiques simples: ils sont plus nombreux que nous. Monsieur le président, ce n'est absolument pas la bonne stratégie. Les officiers disent que nous n'avons pas besoin d'enfants riches non motivés ou d'hommes qui n'ont pas fait de service militaire comme moi. Nous ne sommes pas de la chair à canon.

«Monsieur le président, soyez rationnel»

Volodymyr Trotsiuk, 36 ans, chercheur à l'Institut fédéral de recherches WSL

Notre deuxième témoignage nous vient de Volodymyr Trotsiuk. A 36 ans, ce dernier est chercheur à l'Institut fédéral de recherche WSL, qui étudie la forêt, le paysage, la biodiversité, les dangers naturels ainsi que la neige et la glace.

La guerre est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Je suis quelqu'un qui a très peur des conflits. Je n'ai pas fait de service militaire, je n'ai jamais suivi le service militaire. Je ne peux donc pas m'imaginer être moi-même sur le front. C'est quelque chose qui serait très difficile pour moi.

Comme pour beaucoup de gens, il y avait au début un fort sentiment de protéger l'Ukraine de la Russie. Une motivation qui a libéré beaucoup d'énergie. Mais plus le temps passe, plus tout le monde se rend compte que ce combat ne va pas seulement durer quelques mois et détruire de nombreuses familles. C'est un conflit qui ne sera pas résolu psychologiquement. Dans l'esprit des gens, il se poursuivra pendant des décennies. C'est très tragique.

J'ai toujours aimé la Suisse. La façon dont le pays est organisé. C'est très différent de l'Ukraine. Quand j'ai quitté mon pays en 2009 pour aller étudier en Suède, j'ai été étonnée. Les jeunes Européens ont tellement de possibilités et de libertés. Pour moi, c'était différent. J'ai grandi dans un système hiérarchique. Nous avions peur de poser des questions ou de faire quelque chose de mal. A l'école, nous devions toujours suivre les règles. A l'université en Suède, nous étions 40 étudiants de 38 nations différentes.

«Cela m'a ouvert les yeux. Depuis, je n'ai plus ressenti le besoin de retourner en Ukraine»

Bien sûr, je pense généralement à l'Ukraine de manière positive. C'est ma patrie. Tu sens les souvenirs d'enfance que tu n'oublieras jamais. Ils restent toujours en toi. Je suis né dans la petite ville de Sokal, dans l'ouest de l'Ukraine. Ma famille était relativement pauvre. Enfants, nous devions soutenir activement nos parents.

«Il y avait beaucoup de corruption et un grand fossé entre les riches et les pauvres»

C'est ce qui m'a poussé à apprendre. Je savais que personne ne m'aiderait. Pour beaucoup d'Ukrainiens qui ont tourné le dos à leur pays, c'était la motivation principale: échapper à la pauvreté. Le gouvernement ne vous aide pas.

Les problèmes sont toujours aussi importants en Ukraine. La nouvelle loi de Volodymyr Zelensky sur le service militaire obligatoire divise désormais davantage le pays. Des amis ont peur de descendre dans la rue. Des jeunes hommes sont arrêtés dans des lieux publics et envoyés directement au front. Ils sont recrutés alors qu'ils ne savent pas tenir une arme à la main. Même si les experts militaires disent que c'est complètement inutile.

Nous aussi, les Ukrainiens qui vivons depuis longtemps à l'étranger, sommes inquiets. Mon passeport est encore valable jusqu'à l'année prochaine. Pour pouvoir le prolonger, je dois m'inscrire au service militaire. Je recevrai ensuite une convocation pour un examen médical en Ukraine. Si je le fais, je dois aller au front.

«Pour l'Etat ukrainien, je suis un criminel qui s'oppose au service militaire obligatoire. Cette situation est très pénible pour moi»

La loi sera peut-être bientôt suspendue. On spécule que l'objectif du gouvernement est d'envoyer 500 000 soldats au front. Malgré tout, l'année prochaine, je pourrais perdre mon permis de travail, l'existence que j'ai construite en Suisse au cours des huit dernières années. Comment pourrai-je alors nourrir ma famille? La situation n'est pas simple non plus pour ma femme. Elle est originaire de Russie. Elle a quitté le pays en 2009. Elle s'oppose à la guerre, elle est du côté de l'Ukraine. Ma femme ne peut pas retourner en Russie, car elle serait probablement arrêtée sur le champ.

«D'une certaine manière, nous sommes tous les deux des appatrides»

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba affirme que ceux qui ne reviennent pas seront du mauvais côté de l'histoire. J'accorde rarement du crédit aux déclarations des hommes politiques. Nous avons besoin d'eux, mais ils agissent souvent dans leur propre intérêt. Kuleba fait comme si j'avais fui l'Ukraine. Pourtant, les enfants de nombreux hommes politiques vivent également à l'étranger. C'est hypocrite.

Ce qui m'attriste, c'est qu'avec cette loi, Zelensky détruit tout soutien des Ukrainiens qui vivent à l'étranger. Nous avons collecté de l'argent au travail pour l'armée. Nous avons acheté des drones civils et les avons envoyés en Ukraine.

«Je connais beaucoup d'Ukrainiens qui cherchent à obtenir une deuxième nationalité»

Personne ne rentrera. Au contraire. On ne peut tout de même pas forcer des gens qui vivent ailleurs depuis des années à partir à la guerre. De choisir entre leur famille et leur pays d'origine. Les gens ne veulent pas être tués. La vie est ce que nous avons de plus précieux.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)