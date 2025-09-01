Cette pétition veut rendre l'avortement accessible à toutes

Une membre du mouvement féministe «Non Una di Meno» manifestent devant le ministère de la Santé pour le droit à l'avortement libre et sûr, à l'occasion de l'anniversaire de la loi 194, le 22 mai 2025 à Rome.Image: Corbis News
La Commission européenne a annoncé lundi qu’elle examinerait une pétition citoyenne réclamant un accès garanti à des avortements «sûrs» pour toutes les femmes du continent. Lancée par le collectif «Ma voix, mon choix», l’initiative dénonce les législations restrictives, notamment en Pologne, où moins de 900 interruptions de grossesse ont été pratiquées en 2024.
La Commission européenne s'est engagée lundi à examiner une pétition exigeant que toutes les femmes du continent aient accès à des avortements «sûrs».
«Nous savons que dans de nombreux pays européens, l'avortement n'est pas sûr, n'est pas accessible, n'est pas gratuit et nous voulons offrir à chaque femme la possibilité d'y avoir recours»
Federica Vinci, une des coordinatrices de cette initiative, à l'AFP
Son groupe, baptisé «Ma voix, mon choix», juge «inacceptable que des femmes meurent encore aujourd'hui en Pologne, ainsi que dans d'autres pays à cause de cela». Le texte réclame que l'UE mette en place un mécanisme financier qui aiderait les Etats membres à proposer des avortements à celles qui n'y ont pas accès.
Cette pétition est une initiative citoyenne, un dispositif qui contraint l'exécutif européen à se saisir d'un dossier, moyennant un million de signatures provenant de citoyens d'au moins sept Etats membres différents.
Pas contraignant
Ce mécanisme n'a toutefois pas d'effet contraignant : rien ne l'oblige à transformer cette initiative en nouvel acte juridique européen.
La Commission a affirmé dans un communiqué, sans donner davantage de détails, qu'elle rencontrerait «les organisateurs afin de discuter en détail de cette initiative dans les semaines à venir».
En Pologne, un pays de 38 millions d'habitants qui dispose d'une des législations les plus strictes en la matière, seuls 896 avortements ont été pratiqués en 2024, selon des chiffres officiels. (mbr/ats)
