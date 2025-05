Peter Dutton a la frite et se montre confiant pour battre son rival Anthony Albanese. Keystone

Législatives australiennes: duel entre un travailliste et un conservateur

L'Australie va se rendre aux urnes et pour renouveler l’intégralité de sa Chambre des représentants et la moitié du Sénat. Deux hommes vont s'affronter dans l'arène: Peter Dutton et Anthony Albanese.

Les élections législatives en Australie vont donner lieu samedi à un duel entre le Premier ministre travailliste Anthony Albanese et le conservateur Peter Dutton, tous deux issus d'un milieu populaire mais aux visions très contrastées, en premier lieu sur les politiques climatiques.

En 2022, le chef du gouvernement de 62 ans avait permis aux travaillistes de revenir au pouvoir après neuf années d'opposition, grâce à une victoire sur le fil. Les derniers sondages lui donnent une légère avance sur son adversaire, un ancien policier et ministre de 54 ans.

DJ «Albo»

Anthony Albanese, sur un ton provocateur, répète à l'envi:

«J'aime affronter les conservateurs. C'est ce que je fais de mieux»

Ce vieux routier de la politique australienne, militant travailliste depuis le lycée et élu au Parlement depuis près de 30 ans, raconte aussi avoir trouvé l'énergie nécessaire pour remporter les dernières élections après avoir frôlé la mort en 2021 dans un accident de voiture.

Elevé par sa mère dans un logement social de Sydney et premier membre de sa famille à étudier à l'université, il affirme que ses origines populaires ont façonné sa vision du monde.

Surnommé «Albo» par ses partisans comme ses détracteurs, il met en avant un mode de vie décontracté pour parler à la classe moyenne.

Régulièrement, il anime les meetings électoraux de son parti en tant que DJ, en tee-shirt et canette de bière à la main. Cet amoureux des chiens se rend parfois à ses interviews à la télévision accompagné de son caniche Toto.

Anthony Albanese. Keystone

Il s'est concentré lors de son mandat sur le pouvoir d'achat, se penchant sur le coût des gardes d'enfants et le financement des hôpitaux.

Mais si l'inflation a ralenti, les prix des denrées alimentaires, du carburant ou de l'immobilier restent élevés.

L'une de ses initiatives phares s'est soldée par un revers cuisant: la création d'un organe consultatif représentant les peuples autochtones d'Australie a été rejetée massivement lors d'un référendum en 2023.

Son gouvernement, qui avait aussi promis de faire de l'Australie une superpuissance des énergies renouvelables, a investi dans les énergies vertes et est candidat à l'organisation de la COP26 sur le climat.

Mais il a aussi accordé des permis à de nouveaux projets miniers et des subventions à des industries polluantes.

Son mandat a été aussi marqué par le rétablissement des liens commerciaux avec la Chine, premier partenaire économique du pays-continent, après des années de tensions.

Dutton, ancien garçon boucher

De l'autre côté du ring se tient Peter Dutton, marié et père de trois enfants désormais adultes, parle lui aussi avec fierté de ses origines ouvrières.

il a assuré lors d'une réunion du Parti libéral:

«Mon père, maçon, et ma mère, secrétaire, n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont travaillé tous les jours de leur vie.»

Elevé dans la banlieue de Brisbane, sur la côte est, Peter Dutton a raconté qu'il travaillait après l'école pour livrer des journaux, tondre des pelouses et travailler dans une boucherie.

Peter Dutton. Keystone

Il se dit particulièrement fier d'avoir économisé suffisamment d'argent pour acheter une maison à l'âge de 19 ans.

Il s'est engagé en politique après avoir été inspecteur au sein de la brigade des stupéfiants, expérience qui motive sa ligne dure sur les questions de sécurité.

Peter Dutton a occupé divers portefeuilles ministériels, à l'Intérieur et la Défense notamment, sous l'ex-Premier ministre conservateur Scott Morrison.

Il s'est illustré par des propos polémiques, comme en 2018: alors à l'Intérieur, il a affirmé que les habitants de Melbourne (sud-est) avaient «peur de sortir au restaurant» à cause de la «violence des gangs africains».

La même année, il a fait pression pour que les fermiers blancs sud-africains soient réinstallés en Australie pour des raisons humanitaires, affirmant qu'ils étaient persécutés et «avaient besoin de l'aide d'un pays civilisé».

En tant que ministre, Dutton a supervisé le régime controversé de rétention à Nauru, Etat insulaire qui accepte depuis 2012 des millions de dollars du gouvernement australien pour héberger des demandeurs d'asile en Australie.

En 2019, il a affirmé que certaines demandeuses disaient avoir été violées dans des centres de rétention dans le but de bénéficier d'un avortement en Australie.

Qualifiant le gouvernement travailliste de «faible et incompétent», Peter Dutton promet que son gouvernement luttera contre la hausse des prix et pratiquera une «chirurgie économique nécessaire» pour réduire les dépenses inutiles.

Ses positions se distinguent du pouvoir en place surtout sur les questions climatiques. Critique des investissements du gouvernement travailliste sortant dans les énergies solaire et éolienne, «peu fiables», il veut à l'inverse augmenter la production de gaz.

Il souhaite également mettre fin à plus de deux décennies d'interdiction de l'énergie nucléaire en investissant des dizaines de milliards d'euros pour construire sept réacteurs nucléaires. (afp)