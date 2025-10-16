Face à la Russie, l'UE tient mordicus à son projet de «mur» antidrones

assez ensoleillé12°
International
Union Européenne

L'UE tient à son projet de «mur» antidrones contre la Russie

La mise en oeuvre d&#039;une défense antidrones dans l&#039;Union européenne face à la menace russe n&#039;est «plus une option», selon la cheffe de la diplomatie de l&#039;UE Kaja Kallas.
La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, veut accélérer la création d’un «mur antidrones».watson/getty
Face à la multiplication des incursions russes dans l’espace aérien européen, Bruxelles veut accélérer la création d’un «mur antidrones» à l’échelle du continent. Présentée jeudi par la cheffe de la diplomatie Kaja Kallas, cette feuille de route vise à doter l’Union européenne d’une défense crédible d’ici 2030.
16.10.2025, 17:2816.10.2025, 17:28

La mise en oeuvre d'une défense antidrones dans l'Union européenne face à la menace russe n'est «plus une option», après les multiples incursions de drones dans le ciel européen, L'affirmation vient jeudi de la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.

«Les drones redéfinissent déjà la guerre. Avoir des défenses contre les drones n'est plus une option pour quiconque»
Kaja Kallas, devant la presse, en présentant une «feuille de route» visant à assurer une défense «crédible» de l'UE d'ici 2030 face à la Russie

Critiquée par plusieurs Etats membres, la Commission a défendu ce projet, jugé prioritaire et qu'elle entend rendre totalement opérationnel d'ici 2027. Elle veut également renforcer la défense de l'Europe dans l'espace, dans les airs et sur le flanc oriental.

Le Kremlin prépare un réarmement massif

«Il est clair que nous devons renforcer nos défenses contre la Russie», a affirmé Kaja Kallas. «La Russie n'a pas la capacité de lancer une attaque contre l'UE aujourd'hui, mais elle pourrait se préparer dans les années à venir», a-t-elle encore expliqué.

La réponse de l'Otan à l'entrée d'une vingtaine de drones russes dans l'espace aérien de la Pologne avait mis en évidence les lacunes dans l'arsenal européen. Pour abattre trois de ces drones, l'Otan avait dû recourir à de coûteux missiles.

Cette région pro-russe serait «au bord de la faillite»

Ce «mur» antidrones, rebaptisé Initiative européenne sur les drones, a suscité la perplexité de plusieurs Etats membres, dont l'Allemagne, qui ont exprimé des doutes sur la compétence de la commission européenne dans ce domaine.

«Aux commandes»

La Commission insiste désormais sur le rôle central des gouvernements pour mettre en oeuvre les différents projets identifiés par la Commission européenne. «Les États membres sont aux commandes. Ce sont eux qui décident quoi acheter ou développer, quand et auprès de qui», a assuré Kaja Kallas.

La Commission se contentera d'un «rôle de facilitateur», a expliqué de son coté le commissaire européen à la Défense Andrius Kubilius, lors d'une rencontre avec quelques journalistes. Elle favorisera par exemple le développement de contrats en commun auprès de l'industrie de défense pour favoriser ces projets, que la Commission juge hors de portée pour un seul pays.

Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée

Leur mise en oeuvre nécessitera toutefois des «quantités énormes d'argent», a reconnu un responsable européen.

«Au cours des dix prochaines années, nous allons dépenser 6800 milliards d'euros pour la défense»
Andrius Kubilius

La plus grande partie de ce montant viendra des budgets nationaux, mais, selon lui, il reste quelque 300 milliards d'euros non utilisés dans les caisses de l'UE. Les 27 peuvent également puiser dans les 150 milliards d'euros de prêts, mis à disposition par la Commission européenne dans le cadre de son programme Safe.

Pays du sud inquiets

Bruxelles avait calculé un montant nécessaire de quelque 800 milliards d'euros pour parvenir à l'objectif de disposer d'une défense «crédible» en 2030. «On reste sur (ce) chiffrage», a assuré ce responsable européen.

Les dirigeants de l'UE vont discuter la semaine prochaine de cette «feuille de route» lors d'un sommet européen à Bruxelles. Certains de leurs représentants n'ont toutefois pas caché leurs inquiétudes. «J'ai de sérieux doutes concernant les délais. Il y a aussi la question du financement. D'où vient l'argent?», s'est ainsi interrogé un diplomate européen.

La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan

Evoquant un projet de défense antidrones lancé par la Pologne et les pays baltes, M. Kubilius a assuré que son coût n'avait pas dépassé le milliard d'euros.

Plusieurs pays du sud se sont également inquiétés d'être mis à l'écart de projets concernant essentiellement les pays dits de la ligne de front, géographiquement proches de la Russie. Mais Mme Kallas a assuré que tous les projets, y compris l'initiative antidrones, seraient ouverts à tous les Etats membres.

«C'est notre responsabilité commune de protéger la frontière du flanc oriental - tous ensemble», a souligné de son côté auprès de l'AFP la ministre de la Défense lituanienne Dovile Sakaliene. (mbr/ats)

partager sur Facebookpartager sur X
