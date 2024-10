Michel Barnier, premier ministre français, est passé devant la Commission européenne. Keystone

La France inquiète l'Europe

Le Premier ministre français Michel Barnier a présenté son budget avec un objectif: rassurer les marchés financiers et la Commission européenne. Le succès est mitigé.

Stefan Brändle, Paris / ch media

La France est le nouvel enfant terrible de l'Europe. Avec une dette publique de 3 200 milliards d'euros - un record - la deuxième plus grande économie de l'UE se retrouve même derrière l'Italie surendettée. Fin septembre, Paris a payé pour la première fois plus pour ses obligations à cinq ans que la Grèce, qui s'est quelque peu rétablie depuis sa quasi-faillite il y a quinze ans. Même l'Espagne et le Portugal, autrefois les pays pauvres du sud de l'Europe, empruntent aujourd'hui moins cher que la France.

Car contrairement à la plupart des pays de la zone euro, le déficit budgétaire français s'est creusé. En 2024, il devrait atteindre 6% du produit intérieur brut. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier veut, mais surtout doit, redresser la barre. Le chef du gouvernement a donc présenté jeudi un budget réduit de 5% pour l'année prochaine. Cela nécessite un effort de 60 milliards d'euros.

De nouveaux impôts et des licenciements

20 milliards seront réunis grâce à des augmentations d'impôts pour les super-revenus de plus de 250 000 euros par an ou d'un demi-million pour les couples. Au total, 60 000 personnes et 300 entreprises devraient être concernées.

Avec cette stratégie, ils resteraient encore 40 milliards d'euros à trouver grâce à des économies. L'adaptation des retraites à l'inflation devrait être reportée de six mois, ce qui représenterait 4 milliards d'euros. Les différentes administrations devraient être fusionnées ou rationalisées afin d'économiser les salaires de dizaines de milliers de fonctionnaires.

L'objectif principal de Barnier est de rassurer la zone euro et la Commission européenne. Celle-ci a lancé en juillet une procédure pour déficit excessif à l'encontre de sept pays, la France étant particulièrement visée. C'est un tournant clair: jusqu'à présent, Bruxelles avait toujours fermé les yeux sur Paris.

Interrogé sur le fait de savoir pourquoi il ne sanctionnait jamais l'Hexagone, l'ancien président de la Commission Jean-Claude Juncker avait lâché avec résignation:

«Parce que c'est la France»

Aujourd'hui, à Bruxelles comme à Berlin, on suit avec inquiétude la dégradation de la note de la France par certaines agences de notation.

Mais Michel Barnier ne peut pas non plus faire de miracles. Son gouvernement minoritaire de centre droit est déjà menacé de chute si la gauche et la droite radicale s'unissent. Et ça le rend politiquement vulnérable au chantage. Le Rassemblement national de Marine Le Pen exige par exemple l'alignement immédiat des retraites. De son côté, le Premier ministre sortant, Gabriel Attal, tire à boulets rouges sur Barnier en rejetant l'augmentation prévue des prix de l'électricité.

Un budget à partir de rien

Mis sous pression de l'extérieur et de l'intérieur, le nouveau Premier ministre reconnaît avec bonne humeur qu'il n'a en fait que peu de moyens pour sauver les finances de son pays:

«Nous devons faire beaucoup avec très peu, à partir de presque rien»

Si Barnier garde le moral dans cette situation presque sans issue, tant sur le plan économique que politique, c'est d'abord grâce à ses bonnes relations avec Bruxelles. En tant qu'ancien négociateur du Brexit pour l'UE, il sait comment mettre les nerfs de la Commission à rude épreuve. Il a réussi un premier test il y a quelques semaines en indiquant qu'il ne ramènerait pas le déficit budgétaire à la limite européenne de 3% d'ici 2027, comme l'avaient promis ses prédécesseurs, mais seulement en 2029. Bruxelles a toussé, mais a accepté la nouvelle de Paris.

Sans le vouloir, la gauche française apporte son soutien au Premier ministre conservateur. Le Nouveau Front populaire, composé de socialistes, de verts et de communistes, a présenté mercredi son propre programme en dix points pour l'assainissement des finances publiques françaises. Il prévoit des hausses d'impôts massives et parfois inédites. Elle veut ainsi réintroduire l'impôt sur la fortune, supprimé par Emmanuel Macron, avec un complément de politique climatique, afin de faire rentrer 50 milliards d'euros dans les caisses de l'Etat.

L'UE préfère le mix budgétaire présenté par le nouveau Premier ministre. Elle devrait donc épargner quelque peu le Premier ministre pour ne pas propulser Le Pen ou la France Insoumise au pouvoir. Mais Barnier doit d'abord faire passer le budget à l'Assemblée nationale. Et ce en infériorité numérique.