JD Vance est le dernier à avoir rendu visite officielle au pape François, quelques heures avant sa mort, lundi de Pâques. reuters/watson

JD Vance a (encore) commis une gaffe au Vatican

Le vice-président américain a fait l'objet de vives critiques en ligne après sa visite au pape François, ce week-end de Pâques, quelques heures avant la mort du souverain pontife.

Plus de «International»

Décidément, quel maladroit, ce JD Vance! Non content de casser des trophées et de se mettre à dos des nations entières, le vice-président de Donald Trump s'est fait sérieusement allumer en ligne ce week-end, après son passage par le Vatican. Pas faute pour l'ancien sénateur de l'Ohio d'avoir l'insigne honneur d'être le dernier homme sur Terre à rencontrer officiellement François, avant la mort de ce dernier à l'âge de 88 ans, au lendemain de leur entretien.



Quelques heures avant la disparition de Sa Papauté, JD Vance s'est évidemment fait un devoir de visiter l'un des bâtiments les plus emblématiques de la Cité du Vatican: la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange au début du XVIe siècle, dont les peintures comptent parmi les œuvres les plus célèbres de la Renaissance.

Entorse à la règle

Avant de pouvoir lever les yeux vers cet illustre plafond, une règle prévaut pour les 10 millions de visiteurs qui viennent l'admirer chaque année: l'interdiction de prendre des photos à l'intérieur de la chapelle. Au point que, selon le site web du Vatican, les agents de sécurité sont autorisés à confisquer les appareils photo des contrevenants et à supprimer les images.

Une délicatesse qui a manifestement échappé à JD Vance et à son équipe, ainsi qu'à la photographe de la Maison-Blanche dépêchée sur place... Puisque sur l'une des photographies partagées après coup sur X, JD est capturé avec son plus jeune fils dans les bras, en pleine contemplation de La Création d'Adam.

Il est normalement «interdit» aux visiteurs de prendre des photos dans la chapelle. white house

Il n'en fallait pas plus pour provoquer l'indignation des observateurs catholiques bien informés et des détracteurs du vice-président sur les réseaux sociaux. Lesquels n'ont pas manqué de mots pour faire part de leur agacement, sur X.

«Strictement interdit! Tout vrai catholique le sait» @Adelsexpertin

«Même dans un domaine aussi élémentaire, ils pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux» @BlueATLGeorgia

«Aucun respect» @KindderBerge

«Le pape est-il mort de honte après avoir vu ça?» @BarrySouness

Converti au catholicisme à l'âge adulte, JD Vance pourra toujours avancer son inexpérience pour justifier cette entorse remarquée à la règle. L'Histoire ne dit pas s'il a reçu une remontrance, ni même s'il a été jeté dehors, puisqu'il a quitté le Vatican comme prévu dimanche, au terme d'un séjour de trois jours.

On ne saura pas non plus, hélas, ce qu'en aurait pensé le regretté pape François. Sans doute ce bon pape aurait-il été miséricordieux.