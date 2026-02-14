ciel couvert
International
Venezuela

Le Venezuela libère 17 prisonniers politiques

Le Venezuela libère 17 prisonniers politiques dans le cadre d’un projet d’amnistie

Le président du Parlement vénézuélien a annoncé samedi la libération de 17 détenus politiques alors que se poursuivent les discussions pour l’adoption d’une loi d’amnistie générale attendue en début de semaine prochaine.
The president of Venezuela&#039;s National Assembly Jorge Rodriguez speaks during a debate on an amnesty bill proposed by Venezuela&#039;s interim president Delcy Rodriguez at the National Assembly in ...
Le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Jorge RodriguezImage: AFP

Le président du Parlement vénézuélien a annoncé samedi la libération de 17 prisonniers politiques, en parallèle des discussions pour l'adoption d'une loi d'amnistie générale.

«Dans le cadre de la loi d'amnistie, 17 personnes privées de liberté dans (les cellules connues comme) Zone 7 sont en train d'être libérées en ce moment.»
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez est le frère de la présidente Delcy Rodríguez, qui occupe ses fonctions depuis la capture de Nicolas Maduro par des militaires américains le 3 janvier.

Des proches de détenus, communiquant sur WhatsApp, ont indiqué ne pas avoir constaté de libération dans l'immédiat de la Zone 7, qui désigne les cellules de la police nationale.

La cheffe de mission diplomatique américaine arrive au Venezuela

Ces familles campent devant le siège de la police depuis la première annonce de libérations par Delcy Rodríguez, le 8 janvier.

Sous pression de Washington, la présidente a proposé le 30 janvier une vaste loi d'amnistie, qui couvrirait les 27 années du chavisme au pouvoir.

Il y a une semaine, lors d'une visite à la Zone 7, Rodríguez avait promis aux familles des prisonniers politiques que leurs proches seraient libérés immédiatement après l'adoption de la loi.

Mais cette adoption par les députés a été reportée en raison de désaccords sur sa portée et le rôle du pouvoir judiciaire dans son application. Elle est désormais prévue la semaine prochaine.

Selon l'ONG Foro Penal, 431 prisonniers politiques ont bénéficié d'une libération conditionnelle et 644 sont toujours derrière les barreaux. (dal/ats/afp)

