Une «adhésion inversée» à l'UE pourrait faire cesser la guerre en Ukraine

Le président américain Donald Trump presse Kiev d’accepter des élections anticipées au printemps ainsi qu’un traité de paix avec la Russie. Mais sans garantie d’adhésion rapide à l’UE, Zelensky ne signera rien.

Remo Hess, Bruxelles / ch media

Elections en mai, paix en juin, adhésion à l’Union européenne d’ici 2027: sont-ce là les étapes clés vers la fin de la guerre? Ce serait un calendrier extrêmement ambitieux.

Pourtant, les déclarations et rapports des derniers jours laissent penser qu’une tentative de sceller la fin de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine pourrait bel et bien avoir lieu au printemps.

Vers un possible épilogue de la guerre

«Zelensky prépare des élections en Ukraine et un référendum sur l’accord de paix», titrait mercredi le Financial Times. Le journal, réputé pour ses excellents contacts au sein du gouvernement ukrainien, a écrit que les préparatifs du scrutin étaient déjà en cours.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky annoncerait les élections le 24 février, jour du quatrième anniversaire de l’invasion russe. La raison en serait la pression massive exercée par l’administration américaine de Donald Trump.

Les garanties de sécurité promises par Trump resteraient sur la table jusqu’à mi-mai. D’ici là, Zelensky aurait le temps de faire voter la population sur un accord, en parallèle des élections présidentielles. Le traité de paix serait ensuite signé d’ici juin, mettant ainsi fin aux combats, toujours selon le Financial Times.

Des négociations sous les bombes russes

Mais à quel point ce calendrier est-il réaliste? Un accord rapide semble peu probable, puisque la Russie continue d’attaquer l’Ukraine avec une violence inchangée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a bombardé des villes comme Kiev et Odessa avec 24 missiles balistiques et plus de 200 drones kamikazes.

La cible principale était, une fois de plus, l’approvisionnement énergétique ukrainien. Et ce, bien que le président américain Donald Trump ait personnellement demandé au dirigeant russe Vladimir Poutine de cesser les attaques contre les infrastructures ukrainiennes pendant les négociations de paix.

Malgré ces conditions belliqueuses, les négociations se poursuivent. Après une rencontre, la semaine dernière, à Abou Dhabi, les Ukrainiens et les Russes se retrouveront à nouveau à Miami, sous la médiation de l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et du gendre de Trump, Jared Kushner.

Zelensky a lui-même confirmé récemment que la partie américaine s’attendait à un «calendrier clair» et voulait tout finaliser d’ici juin, afin de se concentrer ensuite sur ses élections de mi-mandat.

Après la publication du Financial Times, Zelensky est passé à l’offensive et a nié toute préparation électorale. La situation sécuritaire est le seul facteur décisif, a-t-il affirmé, et celle-ci ne permet pas d’organiser des élections. Il faut d’abord un cessez-le-feu. Il a également déclaré qu’il serait «totalement stupide» de parler de politique à une date aussi symbolique. Le 24 février est, pour le président ukrainien, un jour pour rendre hommage aux nombreuses victimes de la guerre.

Une adhésion pour accepter les concessions

Pourtant, il est possible que l’Ukraine révèle bientôt les détails du plan de paix et la date d’un référendum. Cela semble se confirmer par le fait que Zelensky a également demandé jeudi à l'UE, avec une clarté sans précédent, de confirmer la date déjà discutée depuis longtemps de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE d'ici 2027. Il a déclaré:

«Ma signature du plan de paix en 20 points garantit aux Ukrainiens une date précise pour notre adhésion.»

Autrement dit: sans garantie d’adhésion à l’UE d’ici 2027, il ne signera rien.

A Bruxelles, cela est interprété comme suit: Zelensky a besoin de cette date pour pouvoir vendre au peuple ukrainien les concessions douloureuses qu’un accord de paix contiendra probablement. Il s’agit concrètement de la perte des territoires de la région du Donbass, toujours disputée.

Que l’Ukraine puisse réellement obtenir une adhésion accélérée à l’UE d’ici 2027 n’est plus totalement exclu, même au sein de l’Union. Normalement, une adhésion prend des années, voire des décennies, et l’Ukraine, avec ses quelque 40 millions d’habitants, représenterait un défi colossal à relever.

Non seulement sur le plan politique, avec ses problèmes d’Etat de droit, sans parler des questions territoriales non résolues. Mais aussi en raison de sa situation économique.

Une situation rare, mais pas inédite pour l'UE

Cependant, la nécessité géopolitique pousse désormais l’UE à travailler sur un plan visant à inverser son processus d’adhésion habituel. Celui-ci prévoirait que l’Ukraine soit admise en premier, et que toutes les autres questions soient résolues par la suite.

Pendant cette phase de transition, Kiev serait en quelque sorte un «membre passif» de l’UE, sans droit de vote. Ses droits de membre seraient ensuite progressivement élargis, au fur et à mesure que l’Ukraine mettrait en œuvre les réformes nécessaires.

Une telle «adhésion inversée» serait sans aucun doute hautement inhabituelle. Mais pas totalement sans précédent: avec la réunification allemande, l’ancienne RDA est devenue du jour au lendemain membre de l’UE le 3 octobre 1990. En tant que partie intégrante de l'Allemagne, bien sûr. Mais sans aucune réforme préalable ni processus d'adhésion.