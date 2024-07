Quatre morts et 749 arrestations après la réélection de Maduro

Il a néanmoins estimé que les «manifestations» du jour ne contribuaient pas à «l'objectif». A ses côtés, Machado a préféré appeler à des «assemblées populaires» mardi à travers le pays. La campagne et le scrutin se sont déroulés dans une ambiance tendue, l'opposition dénonçant de nombreuses intimidations et arrestations. (mbr/ats/afp)

L'opposition a réuni 73% des bordereaux de résultats des bureaux de vote et selon elle, Edmundo Gonzalez Urrutia a obtenu 6,27 millions de voix, contre 2,7 millions à Nicolas Maduro , proclamé vainqueur par le CNE. Maria Corina Machado a affirmé que ces «preuves de la victoire» ont été fournies à «des dirigeants» dans le monde et qu'elles seraient mises en ligne pendant la nuit.

Lundi, des milliers de manifestants ont défilé dans plusieurs quartiers pauvres de Caracas, appelant Nicolas Maduro à «rendre le pouvoir maintenant». Certains ont brûlé des affiches à l'effigie du président, ont constaté des journalistes de l'AFP. «C'est la fraude la plus massive au monde» , s'insurge Luis Garcia, 23 ans, dans la foule des protestataires à Pétaré, dans l'est de Caracas. «Pour la liberté de notre pays! Pour l'avenir de nos enfants. Que Maduro s'en aille!», crie Marina Sugey, 42 ans.

«Chiffre préliminaire de 749 délinquants détenus. Ils sont accusés en majorité de résistance à l'autorité et dans les cas plus graves de terrorisme»

Pourquoi les menaces d'Erdogan contre Israël cachent son désespoir

Le chef d'Etat turc durcit son discours à l'égard d'Israël. Derrière cette attitude se cachent des motifs de politique intérieure, mais aussi une forme de désespoir.

D'abord l'accusation de génocide israélien à Gaza, ensuite la comparaison entre Benjamin Netanyahou et Adolf Hitler, et maintenant la menace de livrer des armes au Hamas: le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en prend de plus en plus violemment à Israël. La Turquie ne fait toutefois pas grand-chose contre L'Etat hébreu, car cela provoquerait des tensions avec l'Occident. Erdogan agit pour des motifs de politique intérieure. Les experts considèrent sa menace comme un acte de désespoir.