Le dopage d'un gondolier laisse Venise sous le choc

Au fait, c'est quoi une régate?

La Régate historique de la Cité des doges a lieu chaque année en septembre sur le Grand Canal. Le concept? Une course entre différents types de bateaux: une course entre les «gondolini», des sortes de modèles réduits des gondoles traditionnelles, plus légers et plus rapides. La course est organisée depuis 1841 par la municipalité de Venise, afin d'encourager les gondoliers à s'exercer.