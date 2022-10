Vidéo: watson

Une avalanche engloutit un camp de base dans l'Himalaya

Plusieurs avalanches ont touché le Manaslu, le huitième plus haut sommet du monde. Si l'une d'entre elles a fait deux victimes, une autre a touché le camp de base des alpinistes n'occasionnant que des dégâts matériels.

Dimanche 2 octobre, une avalanche massive s'est déclenchée sur la montagne népalaise Manaslu pour la deuxième fois en quelques jours. Si la première, qui a lieu quelques jours avant, a fait deux victimes, cette fois, c'est le camp de base qui a été légèrement enseveli.

Culminant à 8163 mètres dans le massif de l'Himalaya, le Manaslu est la huitième plus haute montagne du monde. Récemment, des masses de neige se sont détachées et ont emporté avec elles deux personnes le 26 septembre dernier. Il s'agissait de la skieuse américaine Hilaree Nelson et du guide de montagne népalais Anup Rai. Douze autres personnes ont été blessées.

Personne n'aurait été blessé durant l'avalanche du 2 octobre que l'on voit sur la vidéo. Elle n' aurait occasionné que des dégâts matériels. La plupart des alpinistes se déplaçaient alors sur la montagne ce jour-là et n’ont pas été touchés.



Ces conditions avalancheuses rendent les expéditions de cet automne beaucoup trop périlleuses. C’est avec la sensation d’avoir joué à la roulette russe que beaucoup d'alpinistes ont regagné le camp de base, sonnant la fin de plusieurs expéditions.



