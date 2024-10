Cet homme a survécu à l'enfer sur une glacière

Vidéo: watson

Il a survécu à l'enfer sur une glacière

Un pêcheur a été secouru après avoir passé plusieurs heures accroché à une glacière au large de la Floride, au lendemain du passage de l'ouragan Milton.

Plus de «International»

Un capitaine d’un bateau de pêche a été retrouvé accroché à un caisson réfrigérant, dérivant à environ 30 milles (48 km) de Longboat Key, dans le comté de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride. Le marin était retourné chercher son navire, qu’il avait laissé à la dérive trois jours plus tôt en raison des conditions climatiques extrêmes causées par l’ouragan Milton.

Ce sont les garde-côtes américains (USCG) qui ont diffusé sur le réseau social X la vidéo du sauvetage de cet homme cramponné à une glacière au milieu des vagues déchainées. Le naufragé a été hélitreuillé puis, une fois sur la terre ferme, conduit à l’hôpital pour des examens. Un homme à bord d’un autre hélicoptère a filmé la scène.

«Cet homme a survécu à un scénario cauchemardesque, même pour le marin le plus expérimenté» Dana Grady, lieutenant commandant des garde-côtes

Une nuit avec des vagues de 7 mètres de haut

L’histoire de ce naufragé débute lundi 7 octobre, lorsque le capitaine du navire de pêche «Capt. Dave» signale aux autorités maritimes de Saint Petersburg, dans la baie de Tampa en Floride être dans l’incapacité de revenir à bon port à cause de la météo. Il se trouve à bord avec un membre d’équipage et les deux hommes sont secourus, ramenés en hélicoptère sur la terre ferme. Cependant, la mauvaise météo oblige le navire à être laissé à la dérive. Des dispositions pour le ramener devaient être prises une fois la tempête passée.

Mercredi 9 octobre à midi, le propriétaire du bateau de pêche signale aux autorités que le capitaine est retourné en mer à l’aube pour effectuer des réparations, dans le but de ramener le «Capt. Dave» à son port avant que les conditions météo ne deviennent catastrophiques.

Le marin avait réussi à redémarrer le bateau, mais a perdu le contrôle de celui-ci durant son trajet de retour. Les conditions se sont détériorées rapidement à mesure que l’ouragan Milton s'est approché de la Floride. Les autorités ont demandé alors au marin en difficulté d’enfiler un gilet de sauvetage et de rester à côté de la balise radio de position d’urgence du navire. Le contact avec lui a été perdu à 18h45 mercredi soir, heure locale. Ce n'est que six heures plus tard, jeudi, vers 13h30 qu'ils localisent le marin, accroché à un frigo, à une distance des côtes d’environ 55 km.

Les garde-côtes ont estimé que le capitaine déterminé à sauver son gagne-pain avait survécu pendant sa nuit sur l’eau à des vents de 120 à 145 km/h et à des vagues dépassant 7 mètres de haut, rapporte le journal The Guardian.