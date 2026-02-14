L'Audi A6 E-Tron a parcouru plus de 400 kilomètres à des températures atteignant les -30°C. Image: AUDI AG

Voici les meilleures voitures électriques par grand froid

Par grand froid, l’autonomie des voitures électriques chute. Un test d’endurance norvégien révèle quels modèles s'en sortent le mieux, et lesquels subissent les plus lourdes pertes.

Christopher Clausen / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le froid glacial est l’ennemi des batteries. Ce n’est pas une nouveauté: tout propriétaire de smartphone le sait, les cellules des batteries perdent en performance par basses températures, réduisant d’autant leur durée de fonctionnement.

Il en va de même pour les voitures électriques. Il y a quinze ans, alors que la technologie des batteries était encore balbutiante et que les autonomies maximales, même en été, ne dépassaient pas 250 kilomètres, les températures hivernales pouvaient entraîner des pertes allant jusqu’à 50%. Les longs trajets devenaient alors quasi impossibles.

Un test particulièrement extrême cette année

Aujourd’hui, si les pertes restent parfois élevées, elles sont, grâce à une technologie améliorée et à des batteries plus grandes, bien moins dramatiques qu’autrefois.

Après le test d’autonomie hivernale réalisé par l’association automobile allemande ADAC, le club automobile norvégien NAF (Norges Automobil-Forbund) a mené fin janvier son légendaire test hivernal pour voitures électriques, l’«El Prix».

Selon le magazine spécialisé motor.no, le parcours, comme chaque année, reliait la capitale norvégienne d'Oslo à la ville de Lillehammer avant de se diriger vers le nord du pays.

carte: watson

Les conditions étaient cette année exceptionnellement rudes: les températures ont parfois chuté jusqu’à –30°C, soit bien en dessous des –10°C enregistrés les années précédentes. Les pertes d’autonomie des 24 véhicules électriques testés ont donc été particulièrement marquées.

Il faut rappeler que l’autonomie officielle des constructeurs, mesurée selon la procédure WLTP standardisée à 23°C et 14°C, est bien plus réaliste que des températures de –30 °C, rares en Europe.

Voici les résultats:

*Pour ces trois voitures, les résultats doivent être considérés avec prudence en raison de problèmes rencontrés lors des essais.

Il est à noter que l’Opel Grandland a démarré le test avec un niveau de charge de 94% en raison d’une défaillance technique. Les Zeekr 7X et Smart #5 ont été retirés du test pour des raisons de sécurité après une chute brutale de leur autonomie résiduelle avant l’étape montagneuse de Dombås.

Les gagnants et les perdants

1. La Lucid Air Grand Touring

La Lucid Air Grand Touring AWD a parcouru la plus grande distance absolue: 520 kilomètres, grâce à sa batterie de 117kWh. Par rapport à son autonomie WLTP de 960 kilomètres, cela représente une perte de 46%.

Elle figure ainsi parmi les modèles subissant les plus fortes pertes relatives, à égalité avec l’Opel Grandland, qui n’a parcouru que 262 kilomètres au lieu des 484 promis (soit également –46%).

La reine de l'autonomie avec 520 kilomètres par temps extrêmement froid. Néanmoins, l'une des perdantes du classement en raison de sa perte d'autonomie élevée de 46%. Image: Lucid

2. La Mercedes CLA 350 4Matic

La deuxième plus grande autonomie a été réalisée par la Mercedes CLA 350 4Matic (quatre roues motrices). Dotée d’une batterie de 85kWh, elle a parcouru 421 kilomètres, contre 709 kilomètres en WLTP, soit une perte de 41%.

Lors d’un autre test indépendant à des températures positives, une CLA 250+ à propulsion a en revanche atteint la consommation exacte WLTP officielle de 12,2 kWh/100 km, un résultat bien plus pertinent pour l’usage quotidien.

Elle a perdu 41% d'autonomie dans des conditions hivernales extrêmes, mais a tout de même parcouru 421 kilomètres. Mercedes

3. L'Audi A6 Sportback E-Tron

En troisième position, l’Audi A6 Sportback E-Tron Quattro, équipée d’une batterie de 95kWh, a parcouru 402 kilomètres, contre 653 kilomètres en WLTP, soit une perte de 38%.

Elle a parcouru 402 kilomètres lors des tests hivernaux à des températures pouvant atteindre moins -30°C. Soit 38% de moins qu'à des températures idéales avoisinant les 20 degrés. Image: audi

Le perdant: le Suzuki e Vitara

En queue de peloton, le nouveau Suzuki e Vitara à transmission intégrale. Avec sa batterie de 61kWh, il n’a parcouru que 224 kilomètres au lieu des 396 promis, soit une perte de 41%, ce qui en fait le véhicule ayant réalisé la plus courte distance du test.

Un autre test a par ailleurs révélé une faiblesse supplémentaire: sa recharge.

La première voiture électrique de Suzuki n'est pas un monstre d'autonomie. Image: suzuki / weigl.biz

La plus efficace: l'Hyundai Inster

La Hyundai Inster, bien que dotée d’une petite batterie de 49kWh, a tout de même parcouru 256 kilomètres et n’a ainsi accusé qu’un déficit de 29% par rapport à l’autonomie WLTP de 360 kilomètres, malgré des températures bien inférieures à zéro. Elle figure donc parmi les modèles subissant les plus faibles pertes relatives d’autonomie.

Certes, son autonomie n'est pas exceptionnelle, mais ses pertes à basse température sont également très faibles. Image: Hyundai / Thorsten Weigl / weigl.biz

Le modèle MG6S EV AWD (77kWh) a également obtenu un bon résultat, avec 345 kilomètres parcourus au lieu des 485 promis, soit une perte de seulement 29%. Pour les testeurs, il s'agit là du véritable gagnant du test. Juste derrière, le MG IM6 AWD, équipé d’une batterie de 100kWh, a parcouru 352 kilomètres sur les 505 annoncés, restant ainsi 30% en dessous de la valeur WLTP.