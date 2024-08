Alors qu'elle trônait sur la deuxième marche du podium, Venise a, elle, perdu une place . La ville italienne et sa lagune ont pris de nombreuses mesures contre le tourisme de masse, comme l'instauration d'un droit d'entrée pour les visiteurs à la journée. Il semble que cela commence à porter ses fruits.

En 2023, Dubrovnik se hissait déjà en tête du classement. La ville croate accueillait alors 36 touristes par habitant contre 27 désormais. Elle doit sa notoriété à la série Game of Thrones. Dubrovnik sert en effet de décor à Port-Réal, plus connue sous le nom de Kingslanding dans la version originale.

Mais protestation et invasion ne vont pas toujours forcément de pair. Ainsi, Majorque ou Barcelone n'apparaissent pas en tête du dernier classement du portail de locations Holidu. Celui-ci a évalué les destinations européennes qui totalisent le plus grand nombre de touristes par habitant en 2024. Pour cela, il s'est basé sur les données de la société Euromonitor. Voici les résultats.

La thématique du tourisme de masse fait régulièrement la une des journaux en ce moment. Dans de nombreuses destinations populaires, la résistance contre les flux de vacanciers et les problèmes qui y sont liés s'est organisée au cours des dernières semaines et des derniers mois.

En Europe, de nombreuses destinations sont confrontées aux défis du tourisme de masse. Un classement quels sont les endroits les plus touchés en 2024.

Voici les villes les plus envahies par les touristes

