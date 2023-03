Le couple n'est plus le bienvenu à Frogmore Cottage, la maison londonienne que leur avait attribuée la Reine. keystone / watson

Charles III a éjecté Harry et Meghan de leur maison en Angleterre

Le Roi a décidé de mettre dehors son fils Harry et sa femme Meghan Markle de Frogmore Cottage. Charles III laisse ainsi la maison à Andrew, son propre frère, empêtré dans de sordides scandales d'agressions sexuelles sur mineures.

Le torchon, la nappe, les rideaux, tout brûle entre le roi Charles III et son fils cadet. Selon une source citée par PageSix confirmant une information du Sun, Charles a pris la décision d'éjecter Harry et Meghan de Frogmore Cottage, dans la banlieue de Londres, quelques jours après la sortie de Spare, le livre explosif du prince publié en janvier.

La possibilité de vivre à Frogmore Cottage avait été offert au prince Harry et à sa femme lors de leur mariage en 2018 par feu la reine. Un geste qui avait fait dire au couple que leur famille «aurait toujours un chez-soi au Royaume-Uni». Harry et Meghan y avaient fait réaliser des travaux de rénovation pour 2,4 millions de livres sterling (2,7 millions de francs suisses), mais avaient fini par quitter la maison au bout de quelques mois à peine, à la suite du «Megxit» en 2020. Un cottage qu'ils n'avaient pas hésité à critiquer âprement dans leur documentaire Harry&Meghan.

Ils s'étaient d'abord installés au Canada avant de poser définitivement leurs valises en Californie. Harry avait ensuite remboursé les rénovations, payées jusqu'ici par le contribuable britannique. Même s'ils n'occupaient plus la maison - ils avaient d'ailleurs remis les clés à la princesse Eugénie en 2020, qui s'est depuis installée au Portugal - Harry et Meghan y avaient tout de même fait quelques séjours, comme à l'occasion des funérailles du prince Philip en 2021 ou lors du décès de la Reine en septembre 2022.

Leur éviction de la propriété laisserait le couple sans pied-à-terre au Royaume-Uni, creusant encore le fossé qui sépare le père et le fils. Selon le tabloïd britannique The Sun, ces derniers rebondissements éloignent un peu plus la possibilité de voir le couple princier exilé en Californie assister au couronnement de Charles III le 6 mai prochain.

Une maison pour Andrew , le prince en disgrâce?

Toujours selon The Sun, Frogmore Cottage, située à seulement dix minutes à pied de la maison de William et Kate, à l'ouest de Londres, aurait été proposé à Andrew. Le prince de 63 ans, déchu de ses titres royaux, s'était mis en retrait de ses engagements publics. Une décision survenue en 2019 suite aux scandales de l'affaire Epstein auxquels le prince est mêlé. Andrew a ensuite été accusé d'agression sexuelles par Virginia Roberts Guiffre, l'une des victimes de Jeffrey Epstein.

Lors de l'annonce de la publication des mémoires de l'Américaine, début 2023, Andrew s'est vu retirer ses appartements de Buckingham Palace par le Roi. Le prince a été prié de débarrasser le plancher de sa garçonnière avec sa collection de nounours en peluche. Selon The Sun, le royal de 63 ans dort toujours avec certaines d'entre elles.

Il semblerait que les attaques répétées entre le couple installé en Californie et le reste de la famille royale fasse les affaires d'Andrew. Pour l'heure, il semblerait que le frère du Roi «hésite» à s'installer à Frogmore Cottage.

L'amateur de nounours partage toujours un manoir avec son ex-femme Sarah Ferguson, le Royal Lodge, à cinq kilomètres de Frogmore Cottage. Mais selon plusieurs sources citées par The Sun, Andrew risquerait d'être expulsé de son somptueux manoir de 31 chambres. Le prince déchu aurait dépensé des millions de dollars pour faire taire son accusatrice et s'éviter le procès. Des finances en berne qui ne lui permettraient pas de rester vivre à Royal Lodge, même si Buckingham Palace n'a pas commenté ces affaires immobilières impliquant le couple californien ou le prince déchu.

Meghan «agacée» par sa caricature dans «South Park»:

