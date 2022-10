Image: shutterstock

Babtou fragile, wokisme, gênance: les nouveaux mots du Petit Robert

Le célèbre dictionnaire a adopté de nouveaux mots pour 2023. Parmi eux, des anglicismes, des mots africains et des néologismes.

Bientôt, vous pourrez traiter votre collègue de babtou fragile sans crainte qu'il ne connaisse pas la définition de cette expression. Le Petit Robert l'a inclus dans la liste de ses entrées au dictionnaire en 2023. Chaque année, ce sont entre 150 et 200 mots qui rejoignent ses pages.

Parmi les nouveautés, certaines sont empruntées à des pays africains. C'est le cas de «babtou fragile». «Babtou», c’est le verlan de toubab. On vous a perdu? «Toubab» désigne de manière générale un Blanc, un Européen. Dans un sens péjoratif, un toubab est un Africain qui a adopté un mode de vie occidental. Et comme la langue vit et évolue, un «babtou fragile», c’est une personne qui se pose en victime. Cette expression, entrée dans le langage courant, fait donc son apparition dans le Petit Robert, tout comme le mot «go», un mot ivoirien qui désigne une jeune femme ou une copine.

Des anglicismes, hell yeah!

Parmi les mots empruntés à la langue de Shakespeare, même si on peut parier qu'il ne les utilisait pas lui-même, citons notamment «NTF», non-fungible token.

Mais aussi «wokisme» ou encore «chiller», version francisée du verbe to chill, pour prendre du bon temps.

On trouve aussi «écoanxiété», qui désigne des émotions négatives vis-à-vis du réchauffement climatique, la peur, la tristesse et la colère. Le pronom «iel» fait lui aussi son apparition dans la version «dictionnaire imprimé sur du papier d'arbre» en 2023, après une première entrée dans la version online en 2021. Dans un tout autre registre, le mot «gênance», qu'on utilisait before it was cool chez watson.

Comment choisit-on les nouveaux mots?

Les équipes du Petit Robert repèrent les nouveaux mots dans la littérature, dans la presse, les conversations du quotidien, mais également sur les réseaux sociaux (on va donc désormais confisquer internet à ces babtous fragiles d'influenceurs à Dubaï).

Le Petit Robert vérifie ensuite si les internautes recherchent bien des définitions ou des explications sur tel ou tel mot, et s’ils sont suffisamment utilisés pour faire leur entrée dans le dictionnaire. On s’assure aussi de leur pérennité ou de leur importance pour décrire l’époque dans laquelle on vit.