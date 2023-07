Vidéo: watson

Les stars de Netflix dévoilent combien elles gagnent et c'est choquant

Tout Hollywood est en grève. Les acteurs disent ne pas être assez payés par les plateformes de streaming, dont Netflix. Voici ce qu'ils gagnent réellement.

Tom Cruise, Will Smith, Brad Pitt et Tom Hardy ont gagné des millions de dollars l'année dernière. Mais il s'agit d'une exception. Pour la plupart des actrices et des acteurs, la réalité est tout autre: ils ne gagnent pas assez sur un projet pour pouvoir payer leur loyer.

C'est l'une des principales raisons de la grève dans laquelle se trouvent les stars de nos écrans depuis la semaine dernière.

Les acteurs de télévision ont traditionnellement une source de revenus qui provient des rediffusions et autres formes de réutilisation des émissions dans lesquelles ils sont apparus. Et une fois en haut de l'échelle, les revenus peuvent rapporter une fortune. Selon plusieurs rapports, les acteurs de Friends ont gagné plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à la rediffusion en boucle de la série. Mais le streaming a ébranlé ce modèle et met en danger le gagne-pain des acteurs qui travaillent, écrit The New Yorker.

A peine 30 dollars pour Netflix

Kimiko Glenn est un visage familier pour les fans de Netflix. Elle joue le rôle de l'activiste Brook dans Orange Is The New Black – l'une des toutes premières séries Netflix jamais diffusées. Glenn joue dans 44 des 91 épisodes de la série à succès, qui a duré de 2013 à 2019 et a rapporté à Netflix de nombreux nouveaux abonnés.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, elle a récemment partagé sa fiche de paie pour son travail sur Orange Is The New Black. L'actrice a ainsi gagné 27,30 dollars américains grâce aux diffusions sur Netflix. Sur quelle période, on ne le sait pas.

Dans une autre vidéo, elle dénonce également les maigres rémunérations offertes par Netflix. Selon elle, les acteurs ayant participé à la série, et qui étaient plus célèbres qu'elle, avaient un second emploi afin de pouvoir payer leurs factures. Glenn recevait 900 dollars par jour de tournage, qui avait lieu une fois par semaine pour elle. Avec cet argent, il fallait encore payer des impôts très élevés (parfois plus de la moitié du salaire) et verser 20% à son agent. Au total, elle gagnait ainsi environ 1800 dollars par mois.

«Ils pouvaient et voulaient nous payer le strict minimum, et il n'y avait vraiment aucune marge de négociation», raconte Emma Myles, la co-star de Glenn, qui joue Leanne dans Orange Is The New Black.

«Ils nous disent: "Oh, nous ne pouvons pas vous payer autant parce que nous devons faire des économies". Mais ensuite, Netflix dit à ses actionnaires qu'ils gagnent plus d'argent que jamais.» Lori Tan Chinn, une autre actrice de la série à succès au New Yorker.

Taylor Schilling et Kimiko Glenn dans la deuxième saison de Orange Is The New Black. Image: Jessica Miglio/Netflix

Glenn n'est pas la seule à s'être exprimée publiquement ces derniers jours sur le salaire proposé par Netflix. Sean Gunn, la star de Gilmore Girls, a déclaré à The Hollywood Reporter qu'il ne gagnait plus rien grâce à son rôle de Kirk.

«J'ai longtemps joué dans une série télévisée appelée Gilmore Girls, qui a généré d'énormes bénéfices pour Netflix. Elle est l'une des séries les plus populaires depuis plus d'une décennie. Elle est diffusée en streaming encore et encore, et je ne vois presque rien des revenus qu'elle génère.» Sean Gunn

«Vous devez vraiment repenser la manière dont vous faites des affaires et dont vous partagez les richesses avec les gens», regrette Sean Gunn.

«Sinon, tout cela va s'effondrer»

Avoir un deuxième emploi est devenu la norme

Luke Cook (qui joue dans des séries comme Dollface, Chilling Adventures of Sabrina et Dynasty) partage lui aussi son expérience sur les réseaux sociaux.

«Si tu me vois à la télé, je ne devrais pas avoir deux petits boulots juste pour survivre» Luke Cook

Selon lui, 95% des acteurs sous contrat avec SAG-AFTRA ne gagnent pas assez pour vivre. Dans tous ses derniers projets de série, il avait à chaque fois un rôle récurrent. Malgré cela, il ne pouvait pas se permettre de n'être qu'un acteur. Il a toujours eu d'autres emplois à côté, généralement plusieurs.

Mais ce n'est pas seulement Netflix. Kamil McFadden partage également les revenus qu'il tire des flux de la série de Disney Channel K.C. Undercover. Le plus surprenant dans cette affaire, c'est qu'il se retrouve parfois avec des montants négatifs qui lui sont facturés. Lui laissant au final à peine trois dollars. Stephen Glickman reçoit encore moins de Big Time Rush. Il s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet sur Twitter.

«Vous voulez savoir combien j'ai reçu de Netflix et de Paramount+ en paiements résiduels? Je vous donne un indice, c'est 0$» Stephen Glickman

Paiements en streaming pendant 5 ans seulement

Netflix se réserverait le droit de ne payer ses acteurs que durant cinq ans après la diffusion des épisodes. Ainsi, les membres du casting de la série Orange Is The New Black ne sont actuellement payés que pour la dernière saison. En outre, Netflix ne paie ses stars pour les stream qu'après 90 jours. Alors que dans les premières semaines suivant une publication, les chiffres de streaming grimpent en flèche, les stars n'en voient pas un centime.

Netflix ne partage pas ses chiffres de streaming avec le public, ce qui rend très difficile pour les acteurs de négocier leur salaire. En effet, ils ne savent pas combien de fois les séries sont regardées et n'ont, par conséquent, aucune base de négociation.

Acteurs et réalisateurs demandent aux grands studios de changer leur manière de faire afin que les revenus du streaming soient partagés avec les créateurs qui ont créé les contenus grâce auxquels les studios gagnent des milliards. En 2022, les bénéfices de Netflix s'élevaient à 4,5 milliards de dollars, contre 3,2 milliards pour Disney.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

