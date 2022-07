Den Schauspielerinnen und Schauspielern geht es aber nicht immer ums Geld. So zum Beispiel beim Biopic « Oppenheimer », in dem Robert Downey Jr., Matt Damon und Emily Blunt mitspielen. «Variety» schreibt, dass alle drei Schauspieler für ihre Rolle locker zwischen 10 und 20 Millionen US-Dollar hätten verlangen können. Der Film hat es mit einem Budget von 100 Millionen Dollar nicht einfach, doch das Produktionsstudio Universal ist zuversichtlich, da Christopher Nolan Produzent ist. Und genau aus diesem Grund – der Möglichkeit, mit Nolan zu arbeiten – verzichteten die drei auf ein hohes Gehalt. Wie Cruise haben sie allerdings auch eine Klausel in ihrem Vertrag, mit dem sie an Ticketverkäufen verdienen. Falls also der Film 2023 zum Kassenschlager wird, werden die drei ordentlich profitieren.

«Pretty Little Liars» kommt zurück – alles, was du zum Reboot wissen musst

Lange haben wir mitgefiebert. Dann war plötzlich Schluss. Nun kommt «Pretty Little Liars» zurück – mit einer neuen Besetzung.

