Kamasutra

Dans cette position sexuelle, c'est la tendresse qui prime

Vous aimez l'intimité et la proximité? Alors cette position est faite pour vous et vient casser la routine sexuelle.

On a l'habitude de vous faire (re)découvrir tous les samedis une position sexuelle du Kamasutra. Souvent, on opte pour des positions originales qui demandent de la souplesse, voire un bachelor en acrobatie.

Pour une fois, on vous parle d'une position accessible à tous qui mise sur la tendresse: la position couchée.

Voici comment fonctionne la position couchée

L'homme et la femme sont allongés sur le côté face à face afin de pouvoir se regarder dans les yeux, s'embrasser, se toucher et se stimuler. L'homme et la femme sont aussi rapprochés que possible. Ensuite, la femme plie le haut de sa jambe et la place doucement sur sa hanche. Quand les deux sont prêts, il peut la pénétrer doucement.

Voici ce qu'il y a de spécial à propos de cette position

La «position allongée» convient aux couples qui recherchent beaucoup de proximité, de tendresse et d'intimité. Les deux partenaires sont très proches l'un de l'autre, ils peuvent donc se caresser et s'embrasser goulument pendant les rapports sexuels.

Comme les mouvements et les actions dans cette position sont très tendres, elle est particulièrement bien adaptée au «slow sex». La position allongée est également connue sous le nom de «La pause zen».

Variante

La «position allongée» peut être légèrement modifiée, par exemple par le fait que la femme ne pose pas sa jambe sur la hanche de l'homme, mais la laisse tendue. Cela correspondrait alors à la position «Face à Face».

