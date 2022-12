C'est la journée internationale du pull moche de Noël! Selon la légende, la tradition est née avec le Rudolphe de Marc Darcy, en 2001. Etonnamment sobre après les horreurs qui seront inventées ensuite.

Marinade

Peut-on porter un pull de Noël moche sans passer pour le collègue relou?

Chaque année avant les Fêtes, c'est la même rengaine: une personne décrète devant la machine à café qu'il est temps de ressortir du placard son immonde pull de Noël pour le ramener au job. Youpi!

Au cas où vous l'aviez omis, malheureux, nous sommes un jour très particulier: c'est la journée internationale du pull moche de Noël. Comme l'indique le bien nommé site de ventes pull-noel.com, cette fête se tient généralement le troisième vendredi du mois de décembre. (Vous n'avez plus aucune excuse pour oublier l'année prochaine.)

Pour ma part, impossible de faire l'impasse sur cette tradition. Mes collègues me bassinent depuis le mois d'octobre pour enfiler tous ensemble, à date convenue, notre chandail rouge et blanc le plus dégueulasse, dans la joie et la bonne humeur collective.

Chez watson, le rendez-vous est pris le 22 décembre.

Tout est de la faute de Colin Firth

Au fond, pourquoi le pull de Noël moche? Comment ce tricot aux couleurs criardes et aux imprimés douteux est-il passé du cadeau vaguement embarrassant (mais bien intentionné) de grand-maman, au vêtement culte de l'entrepreneuriat quand approchent les vacances de ski?

«Les pulls moches de Noël sont une merveilleuse façon de se sentir stupide et de se défouler pendant les périodes des fêtes» pull-noel.com

D'aucuns spéculent que tout serait de la faute de Bridget Jones. Et plus spécifiquement de Colin Firth, alias le séduisant Mark Darcy, et son Rudolphe étalé sur la poitrine, qui ont fait fondre les cœurs des célibataires du monde entier en 2001.

C'est vrai qu'il est à croquer, ce petit nez rouge.

D'autres sources évoquent la légende de Vancouver. En 2002, des étudiants canadiens ne trouvent pas de meilleure idée que d'organiser une «ugly christmas sweater party» entre deux beuveries cours. Depuis, cette fête est devenue une institution et se tient chaque année dans toute la ville. En parallèle, les soirées ugly christmas sweater se développent furtivement, viralement et principalement sur le Web.

Dix ans plus tard, le New York Times achève d'entériner la tradition du pull de Noël moche dans les mœurs et les calendriers en le déclarant à la «mode». La journée internationale du pull de Noël moche est née.

Depuis lors, Vogue, influenceuses et mannequins y vont de leur conseil pour se promener dans leur chandail hideux tout en conservant une certaine dignité. N'est-ce pas, Chiara Ferragni?

Même vêtue d'un sac à compost, la modeuse italienne resterait une bombe de Noël atomique. image: instagram

Quand faut-il le porter?

Avec mes collègues, on s'est demandé s'il existait un laps de temps limité pour pouvoir s'afficher sans (trop) de honte avec son pull de Noël moche. Sommes-nous censés le cantonner à la seule journée internationale consacrée? A la période de l'Avent? Au jour de Noël?

Réponse de pull-noel.com: «Il n’y a pas de bon ou mauvais moment pour revêtir un vilain pull de Noël»

Faites-vous plaisir et portez-le toute l'année pour être délicieusement disruptif. Seule exception, selon le site de vente: compte tenu de sa laideur, ce pull peut parfois paraître déplacé et attirer sur vous un «mauvais type d’attention».

Il est donc recommandé de l'éviter «lors des mariages, des funérailles» ou encore d'une rencontre avec votre potentiel futur employeur.

Un peu de laideur dans ce monde de brutes.

Alors, pour ou contre le pull de Noël moche?

Définitivement, pour. Pas besoin d'être le collègue lourdingue de la boîte pour déclarer la saison de la mocheté ouverte.

Le pull de Noël, c'est le grand niveleur du mois de décembre. Un objet ringard, farfelu, pénible pour la vue, mais ô combien attendrissant, qui vient nous rappeler qu'en cette période de Fêtes, on régate tous dans le même bateau.

Et surtout, un excellent moyen de voir son chef se balader dans l'open space avec un pull estampillé Jingle my bells.