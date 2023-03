People

«Quel mépris!» Cette photo de Carla Bruni à Paris ne passe pas

La compagne de Nicolas Sarkozy a tenté un trait d'humour sur l’état actuel des rues parisiennes. Elle s'est fait photographier tout sourire sur un monticule de poubelles et a posté le cliché sur Instagram. La blague ne passe pas.

Carla Bruni et son humour plus que discutable ont encore frappé. Ce mardi 21 mars, elle a voulu fêter l'arrivée du printemps en partageant une photo d'elle sur Instagram. Sauf qu'elle n'a pas posé au milieu des fleurs (boring!), mais au milieu des poubelles, à Paris (disruptif!). En légende de sa publication, l'ancien mannequin de 55 ans a écrit: «Printemps!» avec plein d'émojis de fleurs et un «merci 🙏Anne Hidalgo» ironique.

Carla Bruni a tenté un trait d'humour sur la grève des éboueurs qui paralyse la capitale française depuis le 6 mars, mais sa publication a eu l'effet contraire, donnant la sensation d'une star hors-sol, complètement déconnectée des réalités sociales qui ébranlent son pays. Les commentaires sous sa publication ont fleuri (pardon):

«Un tel mépris …Soutiens aux grévistes ✊🏼»

«C'est quelqu'un qui m'a dit que Carla-ferait-mieux-de-se-taire encore, serait-ce possible alors?»

«Et la misère des gens vous fait rire! C’est affligeant»

«Quelle honte!! Quand c’est pas pour se moquer du covid ou de l’éboueur qui avait témoigné à la télé, à présent c’est faire l’influenceuse street style ordure??»

En tout cas, si le but était de casser les codes, elle a réussi son coup. Miranda Priestly serait fière d'elle.

Carla Bruni n'en est pas à sa première gênance. Il y a quelques jours, elle avait créé la polémique en commentant la publication de la députée Clémentine Autain, de La France Insoumise. La politicienne avait partagé sur ses réseaux sociaux le témoignage d’un éboueur face à la réforme des retraites. «Je suis éboueur. Ça fait treize ans que je fais ce métier-là, et pendant huit ans, j’étais à l’arrière de la benne. (...) Je peux vous dire que le métier qu’on fait est un métier qui est pénible (...). Cette réforme est assassine», racontait notamment le Français. Carla Bruni avait réagi bizarrement en écrivant «Hahahahaha» sous la publication, avant de supprimer son commentaire.

En février 2020, quelques jours avant le premier confinement en France, la star avait usé de son «humour légendaire» en faisant semblant de tousser sur les gens lors de la Fashion Week de Paris. «On se fait la bise, c'est dingue!, avait-elle lancé à Sidney Toledano, PDG de LVMH Fashion. C'est parce qu'on est de la vieille génération! On n'a peur de rien, on n'est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus.»

Elle s'était ensuite excusée au micro d'Europe 1 pour son comportement qu'elle-même qualifiait de «débile». «J’ai malheureusement récemment fait preuve d’humour déplacé et cette maladresse a été filmée sans que je ne le réalise», écrivait-elle également sur Instagram. Il faut croire que Carla Bruni est née dans le mauvais pays. Son sens de l'humour passerait probablement mieux en Angleterre.

