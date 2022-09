Les photos les plus WTF sur le compte Instagram de Federer

Si le leader du groupe Maroon 5 n'a plus réagi depuis la première accusation, en début de semaine, lorsqu'il s'était fendu d'une explication en story Instagram, Adam Levine a tout de même bloqué les commentaires sous son profil, où les internautes se déchaînaient depuis quelques jours.

Ashley Russell a expliqué au tabloïd que le chanteur lui avait dit l'avoir trouvée dans l'onglet «Explore» d'Instagram, une page où sont censés apparaître des comptes avec lesquels l'utilisateur partage des intérêts. «Je me demande à quoi ressemble son feed... Des jeunes femmes?», s'est-elle étonnée de la part d'un homme «de son âge et marié».

Elle a ajouté qu'il lui envoyait quotidiennement des messages aux alentours de 22 heures, et les supprimait presque immédiatement après qu'elle a eu le temps de les lire. Et que l'artiste mettait des likes aux stories où elle partageait des photos de ses jambes ou de ses fesses après l’entraînement.

La cinquième femme à avoir elle aussi dénoncé l'attitude du chanteur s'appelle Ashley Russel. L'étudiante et fan de fitness de 21 ans a déclaré au Daily mail que le rockeur de 43 ans regardait régulièrement ses stories Instagram depuis le mois de mars.

Ainsi, la quatrième femme est une certaine Alanna Zabel, une ancienne prof de yoga avec qui il a travaillé entre 2007 et 2010. Sur Instagram, mardi, elle l'a à son tour balancé avec le hashtag #ExposeAdamLevine. Elle a raconté que son client lui avait un jour écrit un sms pour lui dire qu'il voulait passer la journée avec elle, nus.

Très vite, deux autres femmes ont suivi le mouvement et ont à leur tour partagé des captures d'écran de leurs conversations avec le chanteur. 👇🏽

En début de semaine, Sumner Stroh, une mannequin de 23 ans, a accusé Adam Levine, 46 ans, de l'avoir manipulée pour avoir une relation avec elle alors que le leader du groupe Maroon 5 est marié et père de deux enfants, et que sa femme, Behati Prinsloo Levine, est enceinte. Selon cette première accusatrice, Adam Levine lui aurait même demandé si elle était d'accord qu'il nomme son enfant à naître «Sumner».

Une première femme a publié une vidéo lundi 19 septembre sur TikTok accusant Adam Levine de l'avoir manipulée et d'avoir eu une relation avec elle alors qu'il était marié. D'autres femmes se sont manifestées.

