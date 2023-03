Selena Gomez sort enfin du silence et défend Hailey Bieber

People

«Personne ne devrait subir ça» Selena Gomez sort du silence

Oui, vous avez bien lu. Et si comme nous, vous avez religieusement suivi l'histoire du triangle amoureux Justin Bieber, Hailey Bieber et Selena Gomez, c'est un choc. On y croyait plus.

Le 24 mars 2023 est une date à marquer au fer rouge (plus importante encore que la chute du mur de Berlin ou que le 11 septembre). En effet, ce vendredi, Selena Gomez est enfin sortie du silence et a pris la défense d'Hailey Bieber sur Instagram (dingue, non?). En postant une story, la chanteuse a demandé à ses 403 millions de followers que l'acharnement contre la femme de Justin Bieber cesse.

«Hailey Bieber m'a contacté pour me dire qu'elle recevait des menaces de mort et des propos haineux. Ce n'est pas ce que je défends. Personne ne devrait avoir à subir la haine ou l'intimidation. J'ai toujours prôné la gentillesse et je veux vraiment que tout cela cesse.»

Et cerise sur la gâteau, la star qui prône la gentillesse comme une miss France prône la paix dans le monde, s'est abonnée à Hailey Bieber sur Instagram. O-M-G.

Depuis plusieurs mois maintenant, Hailey Bieber est devenue la cible de propos haineux, moqueries et menaces de mort sur les réseaux sociaux. En cause? Sa prétendue obsession pour Selena Gomez. Plus récemment, c'est le make-up artist Jeffree Star qui s'était attaqué au mannequin.

Les deux femmes avaient tenter de calmer le jeu en octobre 2022. Selena Gomez et Hailey Bieber avaient été photographiées ensemble lors d'un événement mondain. Rien à faire, les clichés publiés sur Instagram avaient affolé la Toile et pour les fans, aucun cessez-le-feu n'était imaginable.

Début mars, Hailey Bieber s'était à nouveau retrouvée au cœur d'une polémique, les fans de Selena Gomez étant très doués pour déterrer des archives d'outre-tombe.

Pour rappel, Hailey Bieber s'était exprimée en octobre sur cette guerre qui l'oppose à Selena Gomez. La jeune femme avait déclaré ne jamais avoir demandé à la chanteuse de bientôt 30 ans d'intervenir. En prenant la défense de la femme de son ex, Selena Gomez arrivera-t-elle enfin à mettre un point final à cette histoire? Rendez-vous au prochain épisode.

