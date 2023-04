Kim Kardashian était invitée au sommet de Time 100, le mardi 25 avril 2023. Image: capture d'écran youtube

People

Kim Kardashian est prête à commencer un nouveau métier

L'heure est aux nouvelles ambitions. Mercredi, la célèbre influenceuse a annoncé envisager de pleinement se consacrer à une carrière d'avocate. Mais en attendant d'avoir son diplôme, un autre métier semble tout autant l'animer.

Plus de «Société»

Adieu les placements de produits, la télé-réalité et tous les business qui ne font valoir que sa plastique? Invitée ce 26 avril au sommet Time 100 pour débattre sur la réforme de la justice pénale aux Etats-Unis (rien que ça), Kim Kardashian a annoncé «totalement envisager» d'abandonner son métier d'influenceuse. Son rêve: faire du droit.

«Je serais tout aussi heureuse d'être avocate à plein temps» Kim Kardashian. time 100 summit

«Je serais tout aussi heureuse d'être avocate à plein temps», a-t-elle répondu lorsque l'animatrice Poppy Harlow lui a demandé si elle pensait parvenir un jour à vivre sans les caméras. La star de 42 ans a alors confirmé son objectif en révélant qu'elle prévoyait de passer l'examen du barreau en février 2024. Car Kim K. n'est pas encore avocate. En décembre 2021, sur les traces de son défunt père Robert Kardashian qui avait défendu avec succès OJ Simpson, elle a réussi l'examen des étudiants en droit de première année.

De nombreux prisonniers libérés grâce à Kim

Kim Kardashian réviserait donc actuellement ses leçons tout en continuant d'aider ceux ayant été emprisonnés à tort. Une pratique qu'elle mène depuis quelques années et qui lui aurait permis «d'ouvrir les yeux» sur la nécessité de mettre en place une réforme pénitentiaire, a-t-elle ajouté:

«Ces passages [en prison] m'ont ouvert les yeux sur tant de choses. Ça devient accablant parce qu'il y a énormément de choses à faire» Kim Kardashian time 100 summit

Le travail de réforme de Kim Kardashian a commencé en octobre 2017 après avoir pris connaissance du cas d'Alice Marie Johnson. Cette dernière était en prison depuis 1996 après avoir été condamnée pour avoir aidé à faciliter des communications dans une affaire de trafic de drogue. Elle a alors été libérée notamment grâce au soutien de l'égérie de Balenciaga.

Elle a défendu d'autres prisonniers: Kim Kardashian vole à la rescousse d'un condamné à 110 ans de prison

Pas prête de quitter nos écrans d'aussitôt

Au cours du sommet, la fondatrice de Skims s'est même mise à plaisanter sur la possibilité de «prendre sa retraite» afin de n'être qu'avocate. Mais, pas de panique: Kim Kardashian est encore loin de faire ses adieux à la télé. Le métier d'actrice semblant d'ailleurs de plus en plus la galvaniser.

En février dernier, l'influenceuse a annoncé jouer dans la saison 12 d'American Horror Story.

Quelques mois auparavant, cette dernière avait également prêté sa voix dans le film d’animation La Pat' Patrouille aux côtés de ses enfants, North et Saint West. Et pour ceux qui adorent la contempler en train de manger une salade avec Kourtney et Khloe ou la voir se questionner sur le sens de la vie dans un maillot de bain Louis Vuitton allongée au bord de sa piscine à Calabasas, Kim est de retour avec sa famille dans la troisième saison de The Kardashians, sur Disney +, à partir du 25 mai.

(mndl)

Sinon, entre deux révisions de cours, Kim nous fait visiter son manoir:

Vidéo: watson