Harry et Meghan ont frôlé «l'issue fatale»

Le duc et la duchesse de Sussex ont été impliqués dans une poursuite en voiture «presque catastrophique» avec des paparazzi mardi soir, à New York. Un incident qui n'est pas sans évoquer la tragique disparition de Lady Diana, en 1997.

«Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d'autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department)», a indiqué le porte-parole d'Harry et Meghan peu après, sur Twitter.

Six véhicules impliqués

L'incident s'est produit peu après une cérémonie de gala au Ziegfeld Ballroom de Manhattan, au cours duquel Meghan s'est vue gratifiée du prix Women of Vision, pour saluer son combat pour le féminisme.

Après quelques mois loin des spotlights pour Meghan, et pour la toute première apparition publique du prince depuis le sacre de son père, le couple de Sussex a été accueilli par une avalanche de flashs.

Après avoir quitté la soirée par une entrée dérobée pour se rendre chez un ami, le couple, accompagné de Doria Ragland, la mère de Meghan, s'est retrouvé pris d'assaut par une rangée de paparazzi «très agressifs». S'en est suivie une course-poursuit de «plus de deux heures», qui aurait impliqué pas moins de six véhicules.

«Une poursuite qui aurait pu être fatale» Omid Scobie, porte-parole des Sussex, sur Twitter.

Selon TMZ, le trio aurait sauté de son SUV pour sauter dans un taxi et battre en retraite discrètement. Pendant ce temps, des policiers auraient tenté de leurrer les photographes, en les orientant dans une autre direction. La famille séjournait dans une maison privée et, selon le Times, a choisi de ne pas retourner dans la maison.

Après l'incident, rapporte des amis du duc au quotidien britannique, Harry aurait affirmé qu'il s'agissait du moment «le plus proche que j'aie jamais ressenti» de celui où sa mère, lady Diana, est décédée, dans des circonstances similaires.

Selon les premiers rapports, le duc et la duchesse ont sérieusement craint que l'incident ne leur soit fatal.

Réaction du maire de New York

Porte-parole et journaliste co-auteur d'un livre sur le couple, Omid Scobie a listé sur Twitter les diverses infractions au code de la route commises par les conducteurs: «Conduite sur un trottoir, dépassement de feux rouges, marche arrière dans une rue à sens unique, conduite tout en photographiant et blocage illégal d'un véhicule en mouvement.»

Mercredi matin, le maire Eric Adams a confirmé l'information à l'issue d'une conférence de presse.

S'il s'attend à recevoir plus d'informations dans la journée, il a toutefois indiqué avoir du «mal à croire» qu'il y ait eu «une poursuite à grande vitesse de deux heures». Toutefois, même une poursuite de 10 minutes serait «extrêmement dangereuse à New York. Nous avons beaucoup de trafic, beaucoup de mouvement, beaucoup de gens dans nos rues.»

Selon le New York Times, le maire n'a pas manqué d'invoquer la mémoire de la princesse Diana: «Ce serait horrible de perdre un spectateur innocent lors d'une poursuite comme celle-ci et que quelque chose de similaire se produise».

D'autres New-Yorkais ont exprimé leur scepticisme quant à certaines des affirmations. «J'ai vécu à Manhattan pendant 17 [ans et] il n'est pas possible d'avoir une "poursuite en voiture" de 2 [heures] là-bas», a tweeté la présentatrice Megyn Kelly sur Twitter. «S'ils veulent vraiment éviter les paparazzi, peut-être que la duchesse devrait cesser de les utiliser de manière si évidente lorsqu'elle veut se voir dans un journal. La relation peut devenir compliquée.»