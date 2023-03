Sophie Fantasy: de la famille parfaite à la prison ferme

La magie, aujourd'hui, s'est écroulée. Quasiment en direct. Depuis le verdict, les fans de la fratrie sont abasourdis, inconsolables. Ceux qu'ils suivent depuis toujours se retrouvent (physiquement) orphelins. Papa et maman, ces parents qu'on a voulu croire parfaits, vont croupir en prison. Et durant trois longues années.

Aujourd'hui, Swan a 10 ans. Néo est sur le point d'atteindre sa majorité. Derrière, Maman Fantasy et papa Greg ont tout géré. Parce que, forcément, c'est un business de sourire à des millions de spectateurs. Des visites sponsorisées à Disneyland Paris au déballage de produits offerts par des marques, en passant par des challenges incluant des frites McDo, la famille parfaite fait chauffer le cash depuis que le plus petit a quatre ans. En marge des vidéos, l'entreprise fait son beurre avec une flopée de produits dérivés: jeux de société, magazines Swan & Néo, ligne de vêtements, tout y passe.

Des escroqueries, il en survient tous les jours. Mais l'affaire Fantasy abrite un drame très moderne. Les deux gamins, qui accumulent 6 millions de followers sur YouTube et 1,4 million sur Instagram, sont des stars. Exposés sur internet depuis leur plus jeune âge par leurs parents, Swan & Néo rythment le quotidien virtuel de beaucoup de petits Français depuis le 16 avril 2015, date de création de leur chaîne (oui, par les parents).

Dix ans après les premières plaintes, la justice a donc condamné le couple pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Mais l'arnaque s'organisait en famille. L'agence a été fondée par Anne-Marie, la mère du gendre idéal. Dans l'entreprise, ses frères, quelques employés et, bien sûr, Sophie Fantasy, son épouse, qui a toujours clamé, candide, «aimer l'amour». Du moins depuis qu'elle a été engagée par cette agence, dans les années nonante, au début baptisée «Centre national de recherche en relations humaines», raconte Vanity Fair .

Ruinés et au bout du rouleau, les clients se prendront un coup de massue au lieu du coup de foudre et ne verront jamais la moindre femme que l'agence Eurochallenge leur faisait pourtant miroiter.

Oh, pas le leur, supposément beau, fusionnel, exposé. Celui, autrement moins pailleté, de 340 hommes qu'ils ont escroqués, avec leurs associés, pendant de longues années. Car avant d'enchaîner les vidéos futiles en campant la famille exemplaire, Gaëlle et Thomas ont brandi l'espoir d'une love story à des dizaines d'Occidentaux , en leur proposant des femmes en provenance d’Europe de l’Est, d'Afrique et d’Asie du Sud-Est.

Lundi 6 mars, Sophie Fantasy et son mari Greg Inside ont été condamnés à une peine en stéréo: cinq années d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et 100 000 euros d’amende. Chacun. Jusqu'à ce que les barreaux nous séparent, qu'il convient de dire. Les parents parfaits, suivis par plusieurs millions de Français quotidiennement, passeront près de trois ans derrière les barreaux.

Depuis le mois de novembre, silence radio. Plus de vidéo, plus de voix, de son. Rien. Quelques photos, candides, douces, forcément familiales. Les filtres sont glossy, l'ambiance féérique. Le foyer parfait. Comme toujours. Comme si de rien. Pourtant, hors champ, la lourde machine judiciaire faisait son travail.

L'affaire est glauque, aussi parce que très exposée. Sophie Fantasy, Greg Inside et leurs deux enfants, Swan et Néo, collectionnent plusieurs millions de followers sur les réseaux sociaux. Ce sont des stars, surtout les deux gamins. Pour une vaste histoire d'arnaque à l'amour, les parents viennent d'être condamnés à trois ans de prison ferme.

Sophie Fantasy, Greg Inside et leurs deux enfants, Swan et Néo. Au temps du bonheur.

