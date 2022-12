Rétro WTF 2022

Une mère mormone sommée de choisir entre l'église ou OnlyFans

Cette mormone et mère célibataire américaine gagne près de 500 000 dollars par an sur OnlyFans. Mais elle a reçu un ultimatum: arrêter de partager des nudes ou quitter l'église.

La rétro WTF 2022 Cette année, l'actualité fut dense, anxiogène, dramatique et vous la connaissez par coeur. Alors au lieu de vous remettre sous les mirettes les mauvaises nouvelles de ses douze derniers mois, on a décidé de rassembler quelques histoires qui sont... comment dire... sorties de l'ordinaire. Pour faire court, ce sont des articles que nous avons eu (un peu) honte d'écrire et que vous avez eu (un peu) honte de lire. (Ne vous jugez pas trop fort.)

Elle s'appelle Holly Jane et les tabloïds américains se sont emparés de son histoire. Cette mère célibataire mormone de 39 ans vit en Californie, aux États-Unis, et mène une double vie qui ne plaît pas à tout le monde: la blonde fait partie d'une communauté religieuse stricte, qui bannit l'alcool, le café, le tabac ou le sexe hors mariage (grand Dieu, non!), mais en dehors de l'église, l'Américaine officie sur OnlyFans, où elle se décrit «avec un côté très vilain, montre ses seins, beaucoup, contenu explicite xxx».

C'est un de ses camarades (mais que diable faisait-il sur OnlyFans?) de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui l'aurait balancée à l'évêque de sa paroisse. Holly Jane a confirmé alimenter un profil sur internet avec des photos et des vidéos de sexe. «On m'a dit alors que je devais choisir entre mon adhésion à l'église et OnlyFans, et que ce que je fais ne correspond pas à leurs valeurs». Mais la mère de famille n'a aucune intention de quitter les Mormons.

«Je suis peut-être payée pour me déshabiller, mais il y a des gens qui se déshabillent gratuitement - je suis juste plus maligne» Holly Jane

Holly Jane partage son quotidien sur Instagram et invite ses fans à la rejoindre sur OnlyFans.

Image: instagram holly jane

Il y a quelques mois déjà, elle racontait son histoire au Huffington Post. Celle qui est devenue mère pour la première fois à 19 ans s'est retrouvée veuve à l'âge de 31 ans. Elle a alors quitté son job et s'est lancée dans l'industrie du sexe en postant une vidéo d'elle sur un site porno en train de se masturber.

«Je suis à l'aise avec mon corps, depuis toujours», explique celle qui se rêvait en mannequin pour Playboy durant son adolescence, période durant laquelle elle se décrit comme déjà sexuellement très active. Elle tourne ses vidéos chez elle, lorsque ses enfants sont à l'école.

Holly Jane ne veut abandonner ni sa passion pour le sexe, ni les Mormons.

Image: instagram holly jane

«Je crois que ce sont les dirigeants de l'Église qui ont décidé que c'était mal - pas Dieu - et je ne crois pas que je doive choisir entre faire quelque chose que j'aime et continuer à être membre de l'Église mormone» Holly Jane

Récemment, l'église a serré la vis. «J'étais présente dimanche dernier avec mes enfants, mais personne n'est venu me voir après le service, ce qui est très inhabituel...», se désole Holly Jane. La veuve affirme néanmoins que son défunt mari, lui, aurait approuvé sa carrière controversée.

(max)

Cet article a été publié une première fois le 3 septembre 2022.

