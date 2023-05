Scandales chez Salt Bae: d'anciens employés témoignent

Depuis la Coupe du monde, Nusret Gökce enchaîne les polémiques. Selon plusieurs anciens employés, un climat de peur règne dans les restaurants.

Pour ceux qui l'ignorent, Salt Bae surfe sur son geste viral depuis de nombreuses années (précisément, 2018). Sur Instagram, il poste des dizaines de vidéos de lui en train de faire le geste qui l'a rendu célèbre: étouffer un morceau de viande rouge avec du sel. Parfois, Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gökce, varie les plaisirs en lâchant un «Capuccinooooo!» tout en levant sa tasse vers la caméra. Sa popularité a été telle qu'il a ouvert plusieurs restaurants dans le monde, 22 au total.

Le site d'information Business Insider révèle dans une enquête qu'un climat de peur régnerait dans les différents restaurants du boucher turc à travers le monde. Les allégations brossent le tableau d'un restaurateur exploiteur et sexiste qui semble être hors-sol.

«Parfois, il s'endort sur la nappe»

Selon l'enquête de Business Insider, le «garçon de sel», celui qui suit Nusret lorsqu'il déambule entre les tables dans ses restaurants, est déjà frappant. Les clients attendent toujours que Salt Bae fasse son show et pour qu'il puisse jouer son rôle, un serveur doit toujours porter un bol de sel derrière lui et le suivre comme un petit chien. Plusieurs serveurs ont dénoncé cette pratique qu'ils estiment humiliante.

De plus, le quotidien dans les restaurants serait insupportable pour les serveurs. «S'il n'aime pas quelqu'un, c'est terminé, pas de préavis, rien», a déclaré une ancienne serveuse du restaurant de Londres: «Ils vous disent de partir immédiatement.» Un ancien barman du restaurant de Mykonos l'a comparé à un dictateur. Un autre ancien barman du restaurant londonien a comparé son environnement à Hunger Games, affirmant que les employés ne savaient jamais s'ils allaient être licenciés avant la fin de leur service.

Nusret lui-même se comporterait de manière étrange dans ses restaurants. Il utiliserait ses établissements comme une extension de son domicile. Deux anciens employés de Mykonos et de Dubaï ont déclaré qu'ils l'avaient déjà vu demander des massages à un employé du restaurant. «À quelques reprises, il s'est endormi sur les nappes», a déclaré l'ancien employé du restaurant de Dubaï. Les serveurs n'auraient pas su s'ils pouvaient partir avant qu'il ne se réveille.

Selon le site toujours, les restaurants du boucher-star ne seraient populaires que lorsqu'il est lui-même sur place. Sa renommée contribue à attirer un grand nombre de clients, mais pas la qualité de la nourriture elle-même.

Elle a été persuadée de porter une minijupe

Il y aurait également une ambiance hostile envers les femmes. Business Insider s'est procuré les documents d'un procès datant de novembre 2021 dans lequel une certaine Elizabeth Cruz est citée. Elle a travaillé comme barman dans l'établissement new-yorkais. Le premier jour, le directeur lui a demandé de mettre «une jupe courte, des talons hauts et un haut révélateur.» Lorsque le gérant a appris qu'elle était dominicaine, il lui a dit: «Ma femme est dominicaine. Je sais comment vous êtes, vous les femmes.» Une phrase qu'elle a interprétée comme une allusion à une promiscuité sexuelle.

Bien qu'elle se soit sentie humiliée, elle a suivi les directives de son supérieur. Résultat: des employés l'ont traité de strip-teauseuse, l'un d'eux l'a suivie chez elle le soir et l'a harcelée pour qu'elle accepte un rendez-vous avec lui, bien qu'elle l'ait suppliée d'arrêter. Deux semaines après avoir commencé à travailler, elle a demandé à porter l'uniforme standard, à savoir un pantalon et une chemise boutonnée, mais le directeur a rejeté sa demande. Quelques jours plus tard, elle a été licenciée. Le procès est toujours en cours.

«Complexe divin»

De plus, un ancien employé raconte la façon particulière dont ils maximiseraient les profits. Par exemple, si les clients laissaient du vin dans une bouteille qu'ils avaient achetée, les barmans devaient revendre le vin restant au verre à d'autres clients. «Il s'agissait de tirer le plus d'argent possible des personnes qui franchissaient la porte», a déclaré l'ancien sommelier en chef de la succursale de Londres. Un autre ancien manager a également déclaré au site d'information.

«Son monde n'était rien d'autre qu'Instagram et la célébrité. Il était la sensation. Il a fini par avoir ce complexe divin»

Business Insider a contacté divers restaurants, mais ils n'ont pas voulu commenter les allégations. Plusieurs procédures judiciaires contre Nusret sont toujours en cours. L'un de ses avocats a déclaré au portail: «Les allégations ne sont en fait rien de plus qu'une répétition d'anciens litiges juridiques dans lesquels les revendications ont été contestées et ont été réglées depuis longtemps». Il poursuit: «Nusret emploie plus d'un millier de personnes dans le monde - c'est dommage que quelques vieilles plaintes et quelques remarques peu flatteuses éclipsent l'énorme effort qui est nécessaire pour maintenir une main-d'œuvre mondiale dans la restauration, en particulier pendant le Covid.» Ils n'entrent pas dans les détails des allégations.

