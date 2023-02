Michel est enseignant. Mais quand la nuit tombe, c'est Paprika qui prend le relais. image: chiara jessica hess / watson

Témoignage watson

Drag-queen la nuit, professeur le jour

Le jour, Michel est dans une salle de classe et enseigne aux jeunes le tableau périodique des éléments. Après le travail, il abandonne ce rôle et se transforme en drag-queen Paprika. Une histoire en images.

Chiara Jessica Hess

Avec mon appareil photo, j'ai pu assister à une transformation. A 14 heures, j'ai salué Michel, et à 22h30, j'ai dit au revoir à Paprika. Normalement, je laisse les photos parler d'elles-mêmes dans ces histoires. Mais lors du maquillage, une conversation s'est engagée et j'aimerais la partager avec vous.

Michel von Känel image: chiara jessica hess / watson

Définition de la drag-queen Une drag-queen est une personne qui, par son apparence et son comportement, représente une femme dans un but artistique ou humoristique. Les drag-queens peuvent temporairement représenter une femme tout en continuant à s'identifier comme un homme - à la différence des personnes transgenres dont l'identité psychologique de genre ne correspond pas au sexe biologique.

image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson

«La féminité n'est pas quelque chose de lâche ou de honteux»

Quelle est ta définition de la Drag?

Michel von Känel: La drag est une forme d'art – souvent politique – qui joue avec le genre sans règles. Nous tendons un miroir au monde réel. Nous montrons comment un homme doit être ou pense devoir être dans notre société. Et qu'il n'est justement pas obligé de l'être. Nous prenons ce qui existe, nous l'exagérons et nous l'emballons dans la forme artistique de la drag.

image: chiara jessica hess / watson

Qu'est-ce que Paprika représente? Un rôle ou une identité?

Un mélange des deux. Je m'identifie comme un homme, mais Paprika est mon côté féminin. Sur scène, c'est un rôle, un spectacle.

Et loin de la scène?

Là, Paprika a aussi sa place. Quand je porte des chaussures hautes, par exemple. Mais certainement moins que sur scène. Mais je crois que nous endossons tous de nombreux rôles dans la vie. Dans la salle de classe, je suis enseignant. Dans la salle des profs, je suis un collègue de travail. Paprika en est simplement un de plus. Un qui se distingue visuellement plus des autres.

image: chiara jessica hess / watson

Avec toutes les paillettes, les costumes et le maquillage, le monde des drags semble plutôt glamour. Qu'en est-il dans la réalité?

Tu te fais mal aux pieds et au dos. Tu tortures ta peau. Et puis les gens – ils te mettent naturellement dans une case, ont des préjugés. Parfois, ce n'est pas facile d'être enseignant. Mais avec le manque actuel de personnel, ils ne peuvent pas faire la fine bouche (rires).

image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson

Etre une femme en tant qu'homme, comment ça se passe?

En tant que drag, je vis une fraction de ce que vivent les femmes dans la société. Les gens me touchent parfois les fesses sans que je le leur demande. Et les idéaux de beauté – ils sont tellement irréalistes. Mais j'ai le privilège de pouvoir, dans une certaine mesure, me débarrasser de ces aspects négatifs.



image: chiara jessica hess / watson

Quel est ton message en tant que Paprika?

Que la féminité n'est pas quelque chose de lâche ou de honteux. C'est une force dont on peut être fier. En aucun cas, on ne devrait devoir la cacher ou la réprimer. Ce serait l'idéal, c'est ce à quoi j'aspire.

Paprika passe sur scène du rôle d'ange ... image: chiara jessica hess / watson

... à celui du diable. image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson

image: chiara jessica hess / watson